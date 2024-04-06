Срок ареста Тофига Ягублу продлен еще на 2 месяца

Срок заключения Тофига Ягублу продлен еще на 2 месяца

Срок предварительного заключения члены партии «Мусават» и Национального совета демократических сил Тофига Ягублу продлен еще на 2 месяца.

Такое решение принял 6 апреля Наримановский районный суд Баку на основе ходатайства следствия, сообщил Turan адвокат Немат Керимли.

По его словам, следствие мотивировало необходимость продления предварительного заключения «ожиданием результата экспертизы».

Защита считает, что обвинение вообще не основывается на доказательствах и необходимости в продлении следствия нет.

Сам Ягублу заявил, что обвинение не имеет к нему никакого отношения и он арестован из-за оппозиционной деятельности.

На решение будет подана апелляция.

*Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов.

Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.