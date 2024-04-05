США надеются продолжить работы по разминированию в зоне карабахского конфликта

Военные операции Азербайджана в Карабахе в прошлом году вынудили Соединенные Штаты приостановить некоторые из своих операций разминирования, но Вашингтон надеется, что мирный процесс приведет к возобновлению этих усилий в будущем, сообщает корреспондент TURAN в США.

"У нас есть 2 млн USD от Конгресса для оказания помощи районам, пострадавшим от нагорно-карабахского конфликта... Когда Азербайджан предпринял военные действия в 2023 году, эта деятельность была приостановлена", - сообщила на брифинге в Вашингтоне глава Управления Госдепартамента Карен Чендлер.

Она выразила надежду, что после мирного соглашения эта работа будет продолжена.

В прошлом году Госдепартаменту было выделено 2,28 млн USD на разминирование в карабахском регионе.

Также США выделили средства, чтобы профинансировать Пентагон для уничтожения обычных вооружений в Азербайджане. "Из-за административных вопросов мероприятия не проводились, но были предоставлены средства для обучения", - говорится в отчете Госдепартамента.

"Взрывчатые предметы в зоне конфликта продолжают убивать гражданских, блокировать экономическое развитие и препятствовать безопасному возвращению перемещенных семей. После трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года погибли или получили ранения в результате подрыва на минах в регионе более 360 человек", - отмечает Госдеп.

Говоря о продолжающейся войне Путина в Украине, заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, посол Бонни Дженкинс заявила, что российское вторжение намеренно засорило огромные территории Украины минами, неразорвавающимися боеприпасами и взрывными устройствами, которые блокируют доступ к сельскохозяйственным угодьям, препятствуют усилиям по восстановлению, не позволяют перемещенным семьям вернуться в свои дома.

По состоянию на сентябрь 2023 года, по оценкам Украины, 174 000 квадратных километров ее территории могут оказаться взрывоопасными - по территории это больше, чем штат Иллинойс. Загрязнены не менее 25 000 км2 сельскохозяйственных земель, и, как упомянула Дженкинс, это затрагивает вопрос снабжения продовольствием 81 млн жителей планеты.

«Россия несет ответственность за это загрязнение из-за несправедливого, непровоцированное и незаконного вторжения в Украину», - подчеркнула она.