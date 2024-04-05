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Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступает на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2024 года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступает на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2024 года.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Госсекретарь Блинкен призывает к немедленным действиям в связи с гуманитарным кризисом в Газе и подтверждает приверженность НАТО безопасности Украины

В своей ключевой речи, произнесенной в штаб-квартире НАТО 4 апреля, государственный секретарь США Энтони Блинкен затронул насущные глобальные проблемы, подчеркнув необходимость оказания гуманитарной помощи в Газе и подтвердив неизменную поддержку НАТО Украины на фоне эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Госсекретарь Блинкен начал свое выступление с подтверждения непоколебимой приверженности Соединенных Штатов безопасности Израиля после недавних нападений ХАМАС. Он подчеркнул моральное, стратегическое и юридическое обязательство всех сторон уделять приоритетное внимание защите гражданского населения и гуманитарной помощи. Блинкен осудил использование гражданских лиц в качестве щита ХАМАСом и подчеркнул необходимость принятия Израилем конкретных мер для защиты жизней гражданских лиц и обеспечения безопасности гуманитарных работников.

Обратив внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, Блинкен посетовал на неадекватность нынешних усилий по решению проблемы повсеместной нехватки продовольствия и удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей. Он рассказал о недавних переговорах президента Байдена с премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых подчеркивалась необходимость немедленного прекращения огня и безопасного возвращения заложников. Блинкен недвусмысленно заявил, что политика США в отношении Газы будет зависеть от действий Израиля по защите гражданского населения и облегчению гуманитарных страданий.

Переходя к празднованию 75-й годовщины НАТО, госсекретарь Блинкен подтвердил приверженность Североатлантического союза коллективной безопасности и адаптации перед лицом меняющихся угроз. В частности, он приветствовал Швецию как полноправного члена НАТО, в результате чего общее число государств-членов достигло 32. Блинкен изложил ключевые пункты повестки дня предстоящего в июле саммита НАТО, включая усиление поддержки Украины, укрепление потенциала сдерживания и углубление сотрудничества с партнерами, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Подчеркнув важную роль Украины в будущем НАТО, Блинкен подтвердил приверженность альянса полноправному членству Украины. Он высоко оценил прогресс Украины в оборонных реформах и устойчивость к российской агрессии, подчеркнув при этом настоятельную необходимость в дополнительной помощи для смягчения сохраняющихся угроз. Блинкен предостерег от того, чтобы внешние силы, включая Китай, Северную Корею и Иран, подпитывали военную агрессию России посредством материальной поддержки.

Размышляя о распределении бремени в рамках НАТО, Блинкен поблагодарил союзников за увеличение расходов на оборону, и теперь две трети из них соответствуют целевому показателю в два процента ВВП. Однако он подчеркнул критическую важность выполнения Соединенными Штатами своих обязательств, призвав Конгресс как можно скорее одобрить бюджетный запрос президента Байдена. Блинкен подчеркнул глобальные последствия лидерства США в выполнении обязательств НАТО в области коллективной обороны и безопасности.

В заключение госсекретарь Блинкен подтвердил свою готовность ответить на дальнейшие запросы, продемонстрировав активную позицию в решении сложных геополитических проблем. Поскольку глобальные кризисы продолжаются, речь Блинкена служит громким призывом к немедленным действиям по облегчению гуманитарных страданий и укреплению коллективных усилий по обеспечению безопасности в партнерстве с союзниками по НАТО.

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