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(3 часа назад)
США надеются «выйти на финишную черту» на переговорах Баку и Еревана

США надеются «выйти на финишную черту» на переговорах Баку и Еревана

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США надеются «выйти на финишную черту» на переговорах Баку и Еревана

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что "очень усердно" работают, чтобы пересечь финишную черту и добиться мира между Азербайджаном и Арменией, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Это то, в чем заинтересованы Соединенные Штаты и госсекретарь Блинкен. Это то, над чем мы будем очень усердно работать, чтобы пересечь финишную черту в тесной координации с Арменией, Азербайджаном и другими странами»,  - заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN по этому поводу.

 Между тем, он не сообщил ничего нового о возможной встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, которую предложил госсекретарь Энтони Блинкен в прошлом месяце.

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