США надеются «выйти на финишную черту» на переговорах Баку и Еревана
США надеются «выйти на финишную черту» на переговорах Баку и Еревана
Соединенные Штаты заявили в понедельник, что "очень усердно" работают, чтобы пересечь финишную черту и добиться мира между Азербайджаном и Арменией, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Это то, в чем заинтересованы Соединенные Штаты и госсекретарь Блинкен. Это то, над чем мы будем очень усердно работать, чтобы пересечь финишную черту в тесной координации с Арменией, Азербайджаном и другими странами», - заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN по этому поводу.
Между тем, он не сообщил ничего нового о возможной встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, которую предложил госсекретарь Энтони Блинкен в прошлом месяце.
Политика
-
- 24 январь 2024, 21:50
На вечернем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января депутаты утвердили резолюцию 15898 о лишении права голоса делегации Азербайджана до январской сессии ПАСЕ 2025 года.
-
- 24 январь 2024, 18:27
Когда Азербайджан стал членом Совета Европы, он надеялся, что эта организация поможет Азербайджану восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, чьи права были нарушены в результате военной агрессии Армении и оккупации территорий Азербайджана.
-
- 24 январь 2024, 18:16
Расследование дел по преступлениям, предусмотренным новыми статьями Уголовного кодекса Азербайджана, отнесены к компетенции Службы государственной безопасности (СГБ) страны.
-
- 24 январь 2024, 18:02
Ильхам Алиев утвердил в среду состава Наблюдательного совета Агентства развития медиа (АРМ). Председателем Наблюдательного совета АРМ назначен заместитель главы правления государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмаилов.
Написать отзыв