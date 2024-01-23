США надеются «выйти на финишную черту» на переговорах Баку и Еревана

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что "очень усердно" работают, чтобы пересечь финишную черту и добиться мира между Азербайджаном и Арменией, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Это то, в чем заинтересованы Соединенные Штаты и госсекретарь Блинкен. Это то, над чем мы будем очень усердно работать, чтобы пересечь финишную черту в тесной координации с Арменией, Азербайджаном и другими странами», - заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN по этому поводу.

Между тем, он не сообщил ничего нового о возможной встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, которую предложил госсекретарь Энтони Блинкен в прошлом месяце.