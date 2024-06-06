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(1 час назад)
США наконец одобрили продажу истребителя F-16 Турции

США наконец одобрили продажу истребителя F-16 Турции

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США наконец одобрили продажу Турции истребителей F-16

Администрация Байдена наконец-то удовлетворила заявку Турции на закупку десятков истребителей F-16 и комплектов модернизации, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Продажа 40 новых F-16 на 23 миллиарда долларов считалась окончательной в прошлом месяце, поскольку на этот раз Конгресс не заблокировал продажу.

«США с гордостью объявляют сегодня о большом шаге вперед в закупке Турцией новых истребителей F-16 Block 70 – самого современного F-16 из когда-либо созданных, доступного только ближайшим союзникам и партнерам», – говорится в сообщении Госдепартамента.

«Это последний пример неизменной приверженности США партнерству в области безопасности с Турцией», — говорится в сообщении.

Турция впервые обратилась с просьбой о предоставлении самолетов три года назад, но США задержали продажу из-за отказа Анкары одобрить вступление Швеции в НАТО.

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