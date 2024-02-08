США нанесли новый удар по проиранским силам в Ираке, убив их командира

США нанесли новый удар по проиранским силам в Ираке, убив их командира

В среду США нанесли удар беспилотником по высокопоставленным членам иракской группировки, поддерживаемой Ираном, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Нападение на боевиков «Катаиб Хезболла» в восточном Багдаде стало частью второго этапа возмездия администрации Байдена за убийство трех американских солдат в Иордании в прошлом месяце.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), в результате этой атаки был убит старший командир этой проиранской группировки.

«США продолжат необходимые меры для защиты наших людей и привлекут к ответственности всех, кто угрожает безопасности наших военных», - говорится в заявлении командования США.

Проиранские СМИ назвали имя убитого командира «Катаиб Хезболла» - это Абу Бакром аль-Саади.