США нанесли новый удар по проиранским силам в Ираке, убив их командира
США нанесли новый удар по проиранским силам в Ираке, убив их командира
В среду США нанесли удар беспилотником по высокопоставленным членам иракской группировки, поддерживаемой Ираном, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Нападение на боевиков «Катаиб Хезболла» в восточном Багдаде стало частью второго этапа возмездия администрации Байдена за убийство трех американских солдат в Иордании в прошлом месяце.
По данным Центрального командования США (CENTCOM), в результате этой атаки был убит старший командир этой проиранской группировки.
«США продолжат необходимые меры для защиты наших людей и привлекут к ответственности всех, кто угрожает безопасности наших военных», - говорится в заявлении командования США.
Проиранские СМИ назвали имя убитого командира «Катаиб Хезболла» - это Абу Бакром аль-Саади.
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