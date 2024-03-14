США о финансировании проектов в Азербайджане на 2025 год

США о финансировании проектов в Азербайджане в 2025 году

США о финансировании проектов в Азербайджане в 2025 году

Администрация Байдена в среду изложила свои внешнеполитические приоритеты, которые были представлены журналистам представителем Госдепартамента.

"Правительство США сотрудничает с Азербайджаном в ряде областей по некоторым ключевым направлениям, которые приоритетны для обеих стран", - заявил вашингтонскому корреспонденту TURAN заместитель госсекретаря Рич Верма.

«Запрос на 2025 финансовый год для Азербайджана включает поддержку инклюзивного экономического роста и расширения торговли, возможностей обучения английскому языку, гражданского общества и независимых СМИ, а также организаций, защищающих права человека, и мер достижения в регионе диалога и доверия», - подчеркнул он.

Администрация запросила около 12,5 миллионов долларов двусторонней помощи для Азербайджана, что на 2 миллиона долларов меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что не включены программы содействия нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом и разминированию.

На вопрос, связано ли уменьшение финансирования с 907-й поправкой, Верма не дал четкого ответа. В тоже время, он подтвердил, что ограничения 907-й поправки остаются в силе.

Как ранее сообщал TURAN, бюджетное предложение администрации Байдена на 2025 год отражает поддержку демократии и мира, а также противодействие пагубному влиянию России и Китая в Евразийском регионе. В целом бюджет включает увеличение финансирования Госдепартамента и USAID на 700 млн. долларов.

Что касается конкуренции с Китаем, Верма сказал: «Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы превзойти Китай везде, где это возможно.

Еще одним ключевым приоритетом в этом запросе является «обеспечение того, чтобы война России на Украине оставалась стратегическим провалом», как выразился заместитель госсекретаря. «Мы запрашиваем 482 миллиона, что обеспечит решающую поддержку Украины», - сказал он.