США о финансировании проектов в Азербайджане на 2025 год
США о финансировании проектов в Азербайджане в 2025 году
Администрация Байдена в среду изложила свои внешнеполитические приоритеты, которые были представлены журналистам представителем Госдепартамента.
"Правительство США сотрудничает с Азербайджаном в ряде областей по некоторым ключевым направлениям, которые приоритетны для обеих стран", - заявил вашингтонскому корреспонденту TURAN заместитель госсекретаря Рич Верма.
«Запрос на 2025 финансовый год для Азербайджана включает поддержку инклюзивного экономического роста и расширения торговли, возможностей обучения английскому языку, гражданского общества и независимых СМИ, а также организаций, защищающих права человека, и мер достижения в регионе диалога и доверия», - подчеркнул он.
Администрация запросила около 12,5 миллионов долларов двусторонней помощи для Азербайджана, что на 2 миллиона долларов меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что не включены программы содействия нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом и разминированию.
На вопрос, связано ли уменьшение финансирования с 907-й поправкой, Верма не дал четкого ответа. В тоже время, он подтвердил, что ограничения 907-й поправки остаются в силе.
Как ранее сообщал TURAN, бюджетное предложение администрации Байдена на 2025 год отражает поддержку демократии и мира, а также противодействие пагубному влиянию России и Китая в Евразийском регионе. В целом бюджет включает увеличение финансирования Госдепартамента и USAID на 700 млн. долларов.
Что касается конкуренции с Китаем, Верма сказал: «Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы превзойти Китай везде, где это возможно.
Еще одним ключевым приоритетом в этом запросе является «обеспечение того, чтобы война России на Украине оставалась стратегическим провалом», как выразился заместитель госсекретаря. «Мы запрашиваем 482 миллиона, что обеспечит решающую поддержку Украины», - сказал он.
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