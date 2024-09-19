США о переговорах по реформе ООН и исключению России из Совбеза

В среду США заявили, что на следующей неделе, на Генассамблее ООН будут обсуждены вопросы реформы Совета Безопасности: создание двух постоянных мест для стран Африки, выборного места для малых островных государств и внесения поправок в Устав ООН.

Это происходит на фоне растущих призывов к расширению Совета Безопасности ООН (СБ ООН), а также к отмене права вето для одного члена, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Некоторые страны (Финляндия) призывают выгнать Россию из Совета Безопасности. «Член Совбеза ООН, вовлеченный в незаконную войну, такую, какую Россия сейчас ведет в Украине, должен быть отстранен», — заявил президент Финляндии Александр Стубб в среду утром.

Более 130 мировых лидеров встретятся в ООН на следующей неделе, чтобы обсудить войны на Ближнем Востоке и в Европе, которые грозят распространением и усугублением гуманитарных кризисов.

Спецпредставитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что многие мировые лидеры предлагают реформировать Совет Безопасности. Она допустила возможность изменений. «Мы можем создать систему, которая соответствует настоящему моменту», — сказала она на брифинге в Вашингтонском в среду

Касаясь идеи исключения России из Совбеза она отметила, что «Россия является постоянным членом Совбеза, который напал на своего соседа, поправ Устав ООН. Понятно почему многие страны задают вопрос: почему Россия должна быть в Совете Безопасности?».