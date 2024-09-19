  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy19.20 C
  • Пятница, 20 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Стратегические валютные резервы Азербайджана приближаются к 73 миллиардам долларов

Стратегические валютные резервы Азербайджана приближаются к 73 миллиардам долларов

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Стратегические валютные резервы Азербайджана приближаются к 73 миллиардам долларов

В январе-августе 2024 года стратегические валютные резервы Азербайджана возросли на 6,1% и достигли 72,6 млрд долларов США.

Об этом сообщил Центральный банк Азербайджана.

"В первой половине этого года платежный баланс страны имел профицит на счете текущих операций в размере 2,6 млрд долларов, или 7,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Во внешнеторговом балансе, который является основным компонентом текущего счета, за 8 месяцев было зафиксировано положительное сальдо в размере 5,5 млрд долларов", - говорится в заявлении ЦБА.

Написать отзыв

Финансы

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей