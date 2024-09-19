Стратегические валютные резервы Азербайджана приближаются к 73 миллиардам долларов
Стратегические валютные резервы Азербайджана приближаются к 73 миллиардам долларов
В январе-августе 2024 года стратегические валютные резервы Азербайджана возросли на 6,1% и достигли 72,6 млрд долларов США.
Об этом сообщил Центральный банк Азербайджана.
"В первой половине этого года платежный баланс страны имел профицит на счете текущих операций в размере 2,6 млрд долларов, или 7,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Во внешнеторговом балансе, который является основным компонентом текущего счета, за 8 месяцев было зафиксировано положительное сальдо в размере 5,5 млрд долларов", - говорится в заявлении ЦБА.
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