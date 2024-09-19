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(1 час назад)
Визит начальника генштаба ВС Азербайджана в Италию

Визит начальника генштаба ВС Азербайджана в Италию

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит начальника генштаба ВС Азербайджана в Италию

Начальник генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев 19 сентября прибыл с официальным визитом в Италию.

В  программе визита встречи с военным руководством Италии и посещение  компаний оборонной промышленности, сообщила пресс-служба Минобороны.

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