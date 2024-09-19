Визит начальника генштаба ВС Азербайджана в Италию
Визит начальника генштаба ВС Азербайджана в Италию
Начальник генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев 19 сентября прибыл с официальным визитом в Италию.
В программе визита встречи с военным руководством Италии и посещение компаний оборонной промышленности, сообщила пресс-служба Минобороны.
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