США осудили Монголию за прием Путина
США осудили Монголию за прием Путина
«Во вторник Соединенные Штаты раскритиковали власти Монголии за торжественный прием президента России Владимира Путина и за то, что его не арестовали по ордеру Международного уголовного суда.
«Мы считаем, что ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.
«Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и своей поддержки принципов Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность, и заявит, что эти принципы должны соблюдаться во всем мире», — добавил Миллер.
В то же время он признал геополитическую ситуацию Монголии. «Мы понимаем положение, в котором находится Монголия, зажатая между двумя гораздо более крупными соседями, но мы считаем важным, чтобы они продолжали поддерживать верховенство закона в мире», — заключил он.
Ордер МУС обвиняет Путина в незаконной депортации сотен детей из Украины. Несмотря на ратификацию Римского статута МУС, Монголия отказалась исполнять ордер об аресте Путина, поскольку власти в Улан-Баторе объяснили свою зависимость от российских энергоносителей.
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