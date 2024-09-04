США осудили Монголию за прием Путина

«Во вторник Соединенные Штаты раскритиковали власти Монголии за торжественный прием президента России Владимира Путина и за то, что его не арестовали по ордеру Международного уголовного суда.

«Мы считаем, что ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

«Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и своей поддержки принципов Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность, и заявит, что эти принципы должны соблюдаться во всем мире», — добавил Миллер.

В то же время он признал геополитическую ситуацию Монголии. «Мы понимаем положение, в котором находится Монголия, зажатая между двумя гораздо более крупными соседями, но мы считаем важным, чтобы они продолжали поддерживать верховенство закона в мире», — заключил он.

Ордер МУС обвиняет Путина в незаконной депортации сотен детей из Украины. Несмотря на ратификацию Римского статута МУС, Монголия отказалась исполнять ордер об аресте Путина, поскольку власти в Улан-Баторе объяснили свою зависимость от российских энергоносителей.