США осудили объявление «Радио Свобода» нежелательной организацией
США осудили объявление «Радио Свобода» нежелательной организацией
Последние действия России против независимых СМИ еще раз указывают, что Путин против свободной прессы внутри России, говорится в сообщении Госдепа США.
Министерство юстиции России во вторник объявило «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» «нежелательной организацией», подвергнув его сотрудников риску судебного преследования.
«Мы видели, как Россия продолжает подавлять свободу прессы. Совершенно ясно, что власти не хотят, чтобы население России имело доступ к объективной информации, о том, что российский режим делает за границей и со своим собственным народом». Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
«Радио Свобода» была объявлена «нежелательной организацией» через несколько часов после того, как Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию Алсу Курмашевой - арестованной журналистки «Радио Свобода».
«Мир не может оставаться в стороне, позволяя российскому правительству использовать журналистов в качестве политических пешек», — заявили Эмили Уилкинс, президент вашингтонского Национального пресс-клуба, и Гил Кляйн, президент Института журналистики в совместном заявлении.
«Правительство США может сделать больше, чтобы помочь добиться освобождения Алсу, и мы призываем администрацию Байдена принять меры», — отметили они.
Госдепартамент, в свою очередь, обвинил Москву в арестах американских граждан по необоснованным обвинениям, чтобы использовать их в качестве разменной монеты для освобождения россиян, осужденных за границей.
"Безопасность и защищенность американских граждан за рубежом всегда является нашим главным приоритетом", - заявил Миллер вашингтонскому корреспонденту Turan.
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