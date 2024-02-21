Высокопоставленный чиновник Госдепартамента во вторник напомнил об угрозе, которую Россия представляет для своих соседей после вторжения в Украину.

"Путин руководит режимом, который провел беспощадное и неоправданное нападение на соседа, и все соседи России теперь спят с открытыми глазами", - заявила журналистам первый заместитель помощника госсекретаря Юрий Ким в ходе брифинга, передает вашингтонский корреспондент Turan.

«Это видно отовсюду — от Армении до Кыргызстана», — добавила она.

Комментируя недавнее заявление Путина, что он не собирается «идти на Польшу или Литву», Ким отметила, что тоже самое Путин говорил и в отношении Украины, но это произошло.

На вопрос TURAN, какой вывод можно сделать после захвата российскими войсками города Авдеевка, Ким сказала, что Путин будет преувеличивать значение этого пункта. Однако надо смотреть на ситуацию шире. «Украинцы за два года войны смогли вернуть более 50% территории, захваченной Россией на первом этапе. Украинцы также оттеснили Черноморский флот, что явилось унижением для Москвы.

Россия сегодня отрезана от мировой экономики и теперь полагается на Северную Корею и Иран, как на основных торговых партнеров и поставщиков оружия, чтобы продолжать войну против Украины.

Что касается поддержки Украины со стороны Запада, Ким подтвердила позицию администрации Байдена о том, что «необходимы решительные и четкие действия».

«Мы должны активизироваться, чтобы защитить свободу отдельных стран и принимать меры, когда такие страны, как Россия, и такие тираны, как Путин, убивают и насилуют мирное население. Все страны должны осознать это и не думать, что их национальные интересы не будут затронуты», - подчеркнула она.