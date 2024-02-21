В Москве задержан блогер Кямиль Зейналлы
В Москве задержан блогер Кямиль Зейналлы
В Москве по запросу властей Армении задержан азербайджанский фитнес-тренер и блогер Кямиль Зейналлы. Об этом минувшей ночью он сам сообщил в своем аккаунте в Instagram.
По словам Зейналлы, он был задержан в аэропорту Домодедово при возвращении в Баку. Полиция доставила его в отделение аэропорта. «Они сказали, что Армения объявила меня в международный розыск, и в среду я предстану перед российским судом».
По словам Зейналлы, его разыскивают с мая прошлого года. «С тех пор я в третий раз в России, но задержали только сейчас. Мне сказали, что меня или выдадут Армении, или они сами приедут за мной. Надеюсь на поддержку наших госструктур», - сказал Зейналлы.
МИД Азербайджана в курсе задержания Зейналлы. На вопрос Turan задержан ли Зейналлы по запросу Армении, в пресс-службе МИД ответили так: «Вопрос под контролем нашего посольства. Гажданину оказывается необходимая помощь. Дополнительной информации пока нет».
Как стало известно из источников в азербайджанской диаспоре в Москве, Зейналлы ночью уже посетил сотрудник консульства и адвокат.
Зейналлы известен как проправительственный блогер. Что касается причин его задержания, то армянская сторона обвиняет его в организации нападений на этнических армян в России в 2020 году во время Второй карабахской войны.
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1 отзыв
Ruslan
2024-02-21
Все обвинения абсурдны если на то пошло Азербайджан сколько Армян дал в междунарожный розыск и ни одного даже Россия не передала Азербайджану а сколько настоящих головорезов первой Карабахской войны проживают в Росссии у них даже есть Российские паспорта Россия лицемерная страна Российская власть опустилась ниже плинтуса в своих действиях и наша власть виновата что до сих пор не может выйти из под крыла Кремля это такое давление на Азербайджан что хочет Россия от Азербайджана не знаю это уже наша власть знает...