В Москве задержан блогер Кямиль Зейналлы

В Москве по запросу властей Армении задержан азербайджанский фитнес-тренер и блогер Кямиль Зейналлы. Об этом минувшей ночью он сам сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По словам Зейналлы, он был задержан в аэропорту Домодедово при возвращении в Баку. Полиция доставила его в отделение аэропорта. «Они сказали, что Армения объявила меня в международный розыск, и в среду я предстану перед российским судом».

По словам Зейналлы, его разыскивают с мая прошлого года. «С тех пор я в третий раз в России, но задержали только сейчас. Мне сказали, что меня или выдадут Армении, или они сами приедут за мной. Надеюсь на поддержку наших госструктур», - сказал Зейналлы.

МИД Азербайджана в курсе задержания Зейналлы. На вопрос Turan задержан ли Зейналлы по запросу Армении, в пресс-службе МИД ответили так: «Вопрос под контролем нашего посольства. Гажданину оказывается необходимая помощь. Дополнительной информации пока нет».

Как стало известно из источников в азербайджанской диаспоре в Москве, Зейналлы ночью уже посетил сотрудник консульства и адвокат.

Зейналлы известен как проправительственный блогер. Что касается причин его задержания, то армянская сторона обвиняет его в организации нападений на этнических армян в России в 2020 году во время Второй карабахской войны.