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(32 минуты назад)
Очередная группа граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

Очередная группа граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Очередная группа граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

20 февраля в Баку были репатриированы 7 граждан Азербайджана - 5 детей и 2 женщины, которые содержались в лагерях на территории Сирии.

Как сказано в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, вначале было определено местонахождение, личности и гражданство Азербайджана этих лиц, а затем организован их переход на территорию Турции.

Далее представители госструктур Азербайджана провели предварительное медико-психологическое обследование репатриантов.  Посольство  Азербайджана в Турции предоставило гражданам необходимые документы, и они были  возвращены в Азербайджан.   Планируется принятие мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Напомним, что до сих пор в Азербайджан из Сирии и Ирака было репатриировано около 450 человек.

По данным МВД 1477 граждан Азербайджана выехали в эти страны для участия в составе вооруженных формирований. Из них 903 погибли. У многих из них был родились дети.

В 2023 в одном из лагерей в Ираке около 120 женщин с детьми обратились к властям Азербайджана с просьбой вернуть из на Родину.

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