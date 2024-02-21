Очередная группа граждан Азербайджана репатриированы из Сирии
Очередная группа граждан Азербайджана репатриированы из Сирии
20 февраля в Баку были репатриированы 7 граждан Азербайджана - 5 детей и 2 женщины, которые содержались в лагерях на территории Сирии.
Как сказано в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, вначале было определено местонахождение, личности и гражданство Азербайджана этих лиц, а затем организован их переход на территорию Турции.
Далее представители госструктур Азербайджана провели предварительное медико-психологическое обследование репатриантов. Посольство Азербайджана в Турции предоставило гражданам необходимые документы, и они были возвращены в Азербайджан. Планируется принятие мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.
Напомним, что до сих пор в Азербайджан из Сирии и Ирака было репатриировано около 450 человек.
По данным МВД 1477 граждан Азербайджана выехали в эти страны для участия в составе вооруженных формирований. Из них 903 погибли. У многих из них был родились дети.
В 2023 в одном из лагерей в Ираке около 120 женщин с детьми обратились к властям Азербайджана с просьбой вернуть из на Родину.
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