США осуждают ракетную атаку на Полтаву

Соединенные Штаты во вторник решительно осудили «прискорбное» нападение России на украинский город Полтава, в результате которого погибло не менее 51 человека, и пообещали предоставить больше систем ПВО, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Я осуждаю это прискорбное нападение самым решительным образом», — сказал президент Джо Байден в своем заявлении поздно вечером, назвав ракетную атаку «трагическим напоминанием о продолжающихся и возмутительных попытках Путина сломить волю свободного народа».

«Но в течение двух с половиной лет народ Украины стоял непоколебимо и США продолжат поддерживать его, предоставляя системы ПВО и возможности для защиты своей страны», — отметил Байден.

«Не заблуждайтесь: Россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. В этот трагический день, и каждый день, США поддерживают украинцев», — заключил он.

Заявление Байдена прозвучало, когда президент Украины Владимир Зеленский повторил свой призыв к западным союзникам предоставить боеприпасы большей дальности и дать согласие на их применение на российской территории.

«Предоставление Украине этих вооружение и согласие на их применение стало бы самым большим шагом к реальному, справедливому окончанию этой войны», — заявил Зеленский.

В мае США внесли изменения в политику, которые позволяют украинским командирам наносить американским оружием по территории России, но с ограниченной целью — защитить северо-восточный город Харьков.