США пересматривают отношения с Грузией

Соединенные Штаты в среду еще раз сигнализировали о «серьезных политических разногласиях» в отношениях с Грузией, которые «пересматриваются», как выразился представитель Госдепартамента, после принятия грузинским правительством закона об «иностранных агентах».

«Менее двух недель назад мы объявили о пересмотре наших отношений с учетом закона, принятого Грузией, и здесь есть действительно серьезные политические разногласия", - заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопрос TURAN об отношениях с Тбилиси.

«Речь идет о размере помощи, которую мы предоставляем Грузии. Это около 390 миллионов долларов, которые были заложены в бюджет и которые находятся на рассмотрении.

Речь также о потенциальных санкциях, визовых ограничениях, которые мы объявили менее двух недель назад, и сейчас решаем, как и когда реализовать. Так что вы еще услышите по этому вопросу, но я не готов это сделать сегодня", - сказал он.

Комментарии Миллера прозвучали в тот момент, когда чиновники «Грузинской мечты» на этой неделе усилили антиамериканскую риторику, включая премьер-министра, который критиковал Конгресс США из-за недавних публичных слушаний по Грузии и назвал грузинских представителей, давших показания в Конгрессе "предателями".

Госсекретарь Энтони Блинкен в прошлом месяце объявил, что любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, а также их ближайшие родственники, будет лишен права на получение американской визы.