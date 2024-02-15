США похвалили государства-члены НАТО за рост расходов на оборону
США похвалили государства-члены НАТО за рост расходов на оборону
Соединенные Штаты в среду приветствовали заявление НАТО о том, что 18 членов НАТО выполнили план расходов на оборону, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
"Я считаю, что это очень важно", - заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос TURAN об оценке расходов НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 из 31 члена альянса достигли расхода 2% ВВП на оборону. В прошлом году этой цели достигли 11 стран. Это шестикратный рост по сравнению с 2014 годом, когда только три союзника выделяли на оборону, 2% ВВП, заявил Столтенберг.
«Мы ясно дали понять, что ожидаем, что союзники достигнут этого показателя. Существует ошибочное мнение, что члены НАТО платят США, но на самом деле это не так. Просто есть требования о размере расходов на оборону и их надо выполнять», - отметил Миллер.
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