В начале этого месяца США предупредили Россию о запланированном террористическом акте в Москве, «потенциально нацеленном на большие собрания, включая концерты», об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Вашингтон передал российской стороне подробную информацию о потенциальном нападении, основанную на данных разведки и наблюдениям за ИГ-Х (Вилаят Хорасан) — террористической группировкой, ответственной за нападение на концертный зал в Москве 22 марта.

В ходе брифинга в понедельник Миллер прокомментировал заявления посла России в США Анатолия Антонова, что Москва не получала каких-либо предупреждений.

«Мы передали им частное предупреждение, ибо обязаны предупреждать, когда мы получаем информацию о террористических атаках или потенциальных террористических атаках», – сказал Миллер.

Посольство США в Москве 7 марта предупредило своих граждан избегать больших собраний в городе. В свою очередь, российские лидеры, в том числе сам Владимир Путин, накануне нападения назвали эти предупреждение «провокационным» и «откровенным шантажом».

По словам официальных лиц США, в последние несколько лет группировка ИГ-Х в основном сосредоточила свои операции в тех местах, где у нее есть серьезная опора – таких странах, как Иран.

"Наверное, вы помните, что несколько месяцев назад мы предупредили правительство Ирана о потенциальной террористической атаке со стороны ИГ-Х в Иране, которая также случилась", - напомнил Миллер.

Однако представитель не уточнил конкретные каналы, по которым Вашингтон общался с русскими.

По меньшей мере 139 человек погибли в Москве в пятницу, когда вооруженные люди напали на «Крокус Сити Холл». В понедельник Кремль обвинил в этом исламистских боевиков, а Владимир Путин также попытался возложить ответственность на Украину.

"Украина не принимала никакого участия - и точка", - сказал Миллер в ответ на вопрос корреспондента Turan.

«Вы видели, что украинское правительство ясно дало это понять... И, конечно, русские не предоставили никаких доказательств участия Украины, потому что никаких доказательств этого не существует, - заключил он.