  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy110 C
  • Среда, 27 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(10 минут назад)
США предупредили Россию о возможной атаке ИГИЛ в Москве

США предупредили Россию о возможной атаке ИГИЛ в Москве

A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США предупредили Россию о возможной атаке ИГИЛ в Москве

В начале этого месяца США предупредили Россию о запланированном террористическом акте в Москве, «потенциально нацеленном на большие собрания, включая концерты», об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Вашингтон передал российской стороне подробную информацию о потенциальном нападении, основанную на данных разведки и наблюдениям за ИГ-Х (Вилаят Хорасан) — террористической группировкой, ответственной за нападение на концертный зал в Москве 22 марта.

В ходе брифинга в понедельник Миллер прокомментировал заявления  посла России в США Анатолия Антонова, что Москва не получала каких-либо предупреждений.

«Мы передали им частное предупреждение, ибо обязаны предупреждать, когда мы получаем информацию о террористических атаках или потенциальных террористических атаках», – сказал Миллер.

Посольство США в Москве 7 марта предупредило своих граждан избегать больших собраний в городе. В свою очередь, российские лидеры, в том числе сам Владимир Путин, накануне нападения назвали эти предупреждение  «провокационным» и «откровенным шантажом».

По словам официальных лиц США, в последние несколько лет группировка ИГ-Х в основном сосредоточила свои операции в тех местах, где у нее есть серьезная опора – таких странах, как Иран.

"Наверное, вы помните, что несколько месяцев назад мы предупредили правительство Ирана о потенциальной террористической атаке со стороны ИГ-Х в Иране, которая также случилась", - напомнил Миллер.

Однако представитель не уточнил конкретные каналы, по которым Вашингтон общался с русскими.

По меньшей мере 139 человек погибли в Москве в пятницу, когда вооруженные люди напали на «Крокус Сити Холл». В понедельник Кремль обвинил в этом исламистских боевиков, а Владимир Путин также попытался возложить ответственность на Украину.

"Украина не принимала никакого участия - и точка", - сказал Миллер в ответ на вопрос корреспондента Turan.

«Вы видели, что украинское правительство ясно дало это понять... И, конечно, русские не предоставили никаких доказательств участия Украины, потому что никаких доказательств этого не существует, - заключил он.

Написать отзыв

Политика

Rusiyadakı terrorun arxasında kimlər dayanır? – Azər Qasımlı Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей