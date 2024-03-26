Мотивы Путина «не изменились», он хочет завоевать Украину – Госдеп
Мотивы Путина «не изменились», он хочет завоевать Украину – Госдеп
В понедельник США заявили, что российский президент Владимир Путин не заинтересован в переговорах с Украиной, поскольку "видит нехватку боеприпасов, от которой страдает Украина", сказал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
"Мотивы Владимира Путина не изменились. Он хочет завоевать Украину и подчинить себе украинский народ", - заявил Миллер вашингтонскому корреспонденту Turan на брифинге.
Далее он добавил, что Путин «очень ясно дал понять, что его мотивы не изменились, и вы видели, как он публично заявлял, что у него нет интереса к переговорам с Украиной”.
С точки зрения администрации Байдена, это «лишь подчеркивает необходимость принятия Конгрессом США запроса о дополнительном финансировании и предоставлении Украине оружия, необходимого для защиты от российской агрессии».
«Украина нуждается в нашей помощи сейчас. Нельзя терять ни минуты», — заявила в понедельник посол США в Киеве Бриджит Бринк.
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