  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy110 C
  • Среда, 27 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(10 минут назад)
Мотивы Путина «не изменились», он хочет завоевать Украину – Госдеп

Мотивы Путина «не изменились», он хочет завоевать Украину – Госдеп

A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Мотивы Путина «не изменились», он хочет завоевать Украину – Госдеп

В понедельник США заявили, что российский президент Владимир Путин не заинтересован в переговорах с Украиной, поскольку "видит нехватку боеприпасов, от которой страдает Украина", сказал  представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мотивы Владимира Путина не изменились. Он хочет завоевать Украину и подчинить себе украинский народ", - заявил Миллер вашингтонскому корреспонденту Turan на брифинге.

Далее он добавил, что Путин «очень ясно дал понять, что его мотивы не изменились, и вы видели, как он публично заявлял, что у него нет интереса к переговорам с Украиной”.

С точки зрения администрации Байдена, это «лишь подчеркивает необходимость принятия Конгрессом США запроса о дополнительном финансировании и предоставлении Украине оружия, необходимого для защиты от российской агрессии».

«Украина нуждается в нашей помощи сейчас. Нельзя терять ни минуты», — заявила в понедельник посол США в Киеве Бриджит Бринк.

 

Написать отзыв

Политика

Rusiyadakı terrorun arxasında kimlər dayanır? – Azər Qasımlı Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей