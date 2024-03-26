Экс-министр внутренних дел Турции: «Теракт 22 марта в Москве  является   элементом  разведывательной  войны»

На вопросы Информационного агентства Turan отвечает один из опытнейших государственных и политических мужей Турции Садеттин Тантан.

Turan: Спустя всего 5 дней после перевыборов президента России в Российском торгово-выставочном и деловом центре (ТЦ) «Крокус» в Москве произошел теракт, в результате которого погибли 137 и были ранены 180 человек. Что Вы думаете о возможных причинах теракта?

Тантан: Прежде всего, следует отметить, что ныне понятие «война» имеет уже иной смысл, чем раньше. Сейчас военная мощь определяется такими факторами, как экономика, разведка и ядерное оружие. Террористический акт, в том числе акция, проведенная в Москве 22 марта, являет собой один из элементов разведывательной войны (1).

Turan: Это событие явно свидетельствует о слабости мер безопасности. Что Вы как опытный специалист по безопасности можете сказать об этом?

Тантан: Время покажет, кому был выгоден этот инцидент. Как известно, ответственность за него взяла на себя террористическая организация ИГИЛ, что дает России повод действовать в Сирии более жестко и масштабно. Впрочем, посмотрим, в каком русле процессы будут развиваться дальше.

Turan: Через несколько часов после теракта Кремль попытался связать его непосредственно с Украиной. Как Вы думаете: как Россия попытается использовать этот инцидент в войне с Украиной, например, станет ли, расширяя ее фронт, нападать на новые регионы и т.п.?

Тантан: Москва постарается во всех сферах использовать это событие в своих интересах. Но она не сможет возложить ответственность за этот теракт на Украину, так как ее взяла на себя ИГИЛ, и уже арестованы подозреваемые. К тому же сегодня Россия и Европа находятся на пороге войны. Претензии Макрона на политическое лидерство в ЕС значительно усилили напряженность между Москвой и Парижем, которая, выйдя за рамки отношений России и Украиной, может распространиться на всю Европу в целом. Однако нельзя забывать, что инфраструктуру I и II мировых войн выстраивали англичане, и они же после себя оставляли на покидаемых ими территориях тенета. И нельзя не принимать во внимание, что в ситуации этой напряженности в Европе Англия может вести свою большую игру. Так что во всех этих коллизиях Россия, полагая, что побеждает, может и проиграть.

Turan: Примерно, две недели назад при обстреле Одессы российскими ракетами погибли 14 человек. Каков Ваш прогноз: могут ли военные действия перейти на Черное море?

Тантан: Под влиянием империалистических сил В. Зеленский сильно навредил своему народу и стране. При отсутствии серьезных просчетов война не перекинется на Черное море. Турция крайне заинтересована в том, чтобы это не произошло, так как ее интересы в таких областях, как энергетика, туризм и коммуникации, связаны с Россией. И этого можно не опасаться, пока в силе подписанная в 1936 году Конвенция Монтрё (2).

Turan: Каковы и какими должны быть действия Турции в контексте развития событий как в российско-украинской войне, так и на Южном Кавказе?

Тантан: Империалистические силы всегда были против усиления позиций и, стало быть, влияния Турции на Кавказе. Этого не хотела даже ее союзница в I Мировой войне – Германия.

Конечно, Турция продолжит сотрудничество с Азербайджаном. И она также должна использовать свое влияние, чтобы предотвратить рост напряженности в отношениях между Баку и Тегераном.

Всем странам следует признать, что Карабах – тюркская земля, и что Зангезурский коридор должен быть открыт.

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