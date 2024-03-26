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Маис Ализаде
Маис Ализаде

Обозреватель

Экс-министр внутренних дел Турции: «Теракт 22 марта в Москве  является   элементом  разведывательной  войны»

На вопросы Информационного агентства Turan отвечает один из опытнейших государственных и политических мужей Турции Садеттин Тантан.

Turan: Спустя всего 5 дней после перевыборов президента России в Российском торгово-выставочном и деловом центре (ТЦ) «Крокус» в Москве  произошел теракт, в  результате которого погибли 137 и были ранены 180 человек. Что Вы думаете  о возможных причинах теракта?

Тантан: Прежде всего, следует отметить, что ныне  понятие «война»  имеет уже иной смысл, чем раньше. Сейчас военная мощь определяется такими факторами, как экономика, разведка и ядерное оружие. Террористический акт, в том числе акция, проведенная в Москве 22 марта, являет собой один из элементов  разведывательной войны  (1).

Turan: Это  событие явно свидетельствует о слабости мер безопасности. Что  Вы как опытный специалист по безопасности можете сказать об этом?

Тантан: Время покажет, кому был  выгоден этот инцидент. Как известно, ответственность за него взяла на себя террористическая организация ИГИЛ, что дает России повод действовать в Сирии более жестко и масштабно. Впрочем, посмотрим, в каком русле процессы будут развиваться дальше.

Turan: Через несколько часов после теракта Кремль попытался связать его непосредственно с Украиной. Как Вы думаете: как Россия  попытается использовать этот инцидент в войне с Украиной, например, станет ли, расширяя ее фронт, нападать на новые регионы  и т.п.?

Тантан: Москва постарается во всех сферах использовать это  событие в своих  интересах. Но она не сможет возложить ответственность за этот теракт на Украину, так как ее взяла на себя ИГИЛ, и уже арестованы  подозреваемые. К тому же сегодня Россия и Европа находятся на пороге  войны. Претензии Макрона на политическое лидерство в ЕС значительно усилили напряженность между Москвой и Парижем, которая, выйдя за рамки отношений России и Украиной, может распространиться на всю Европу в целом. Однако нельзя забывать, что инфраструктуру I и II мировых войн выстраивали англичане, и они же после себя оставляли на покидаемых ими территориях тенета. И нельзя не принимать во внимание, что  в ситуации этой напряженности в Европе Англия может вести свою большую игру. Так  что во всех  этих коллизиях Россия, полагая, что побеждает, может и проиграть.

Turan: Примерно, две недели назад при обстреле Одессы российскими ракетами погибли 14 человек. Каков Ваш прогноз: могут  ли военные действия  перейти  на Черное море?

Тантан: Под влиянием империалистических сил В. Зеленский сильно навредил своему народу и стране. При отсутствии серьезных просчетов война не перекинется на Черное  море. Турция крайне заинтересована в том, чтобы это не произошло, так как ее интересы  в таких областях, как энергетика, туризм и коммуникации, связаны с Россией. И этого можно не опасаться, пока в  силе подписанная в 1936 году Конвенция Монтрё (2).

Turan: Каковы и какими должны быть действия Турции в контексте развития событий как в российско-украинской войне, так и на Южном Кавказе?

Тантан: Империалистические силы всегда были против усиления позиций и,  стало быть,  влияния Турции на Кавказе. Этого не хотела даже ее союзница  в I Мировой войне – Германия.

Конечно, Турция продолжит сотрудничество с  Азербайджаном. И она также должна использовать свое влияние,  чтобы предотвратить рост напряженности в отношениях между Баку и Тегераном.

Всем странам следует признать, что Карабах – тюркская  земля, и что  Зангезурский коридор должен быть открыт.

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  1. Шатило Я.С. , Черкасов В.Н. Информационные войны. https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-voyny.
  2. Конвенция Монтрё, принятая на Конференции о режиме Черноморских проливов (22 июня-21 июля 1936 года в г. Монтрё, Швейцария)  полностью восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, турецкий военный контроль над проливами. Турция имеет право в военное время или когда ей угрожает агрессия закрывать проливы для всех иностранных  военных кораблей и отказываться от транзита торговых судов, принадлежащих странам, воюющим с Турцией. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_Монтрё_о_статусе_проливов

 

 

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