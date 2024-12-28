Мехман Алиев, директор азербайджанского информационного агентства Turan, назвал сбитие самолета «Азербайджанских авиалиний» над Грозным российской ракетой актом преднамеренного убийства. Его замечания прозвучали в интервью в программе «Современный разговор», которую ведет Расим Балаев.

Алиев охарактеризовал ракетный удар как трагический инцидент, который потенциально можно было бы назвать случайным. Однако он подчеркнул, что отказ российских служб управления воздушным движением разрешить поврежденному самолету совершить аварийную посадку в российских аэропортах, в сочетании с их указанием направить самолет над Каспийским морем в сторону казахстанского Актау, продемонстрировал преднамеренный злой умысел.

«Эта акция, заставившая самолет пересечь Каспий, вероятно, была направлена ​​на то, чтобы самолет упал в море, тем самым скрыв доказательства ракетного удара. Похоже, российская сторона рассчитывала, что самолет упадет в территориальных водах», — заявил Алиев.

В драматической ситуации пилотам злополучного самолета удалось благополучно добраться до Казахстана, предотвратив то, что Алиев назвал явной попыткой уничтожить важные улики. Он назвал инцидент «преднамеренным преступлением» и призвал виновных предстать перед судом.

Инцидент вызвал возмущение и усилил призывы к тщательному расследованию обстоятельств нападения и последующего урегулирования чрезвычайной ситуации.