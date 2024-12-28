США ввели санкции против грузинского олигарха Иванишвили за подрыв демократии в интересах России

В пятницу Соединенные Штаты ввели санкции против грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили - фактического лидера страны, за подрыв демократии. Санкции замораживают все американские активы, принадлежащие Иванишвили, сообщили журналистам представители Госдепартамента и Министерства финансов США в пятницу. Новые меры также заблокируют транзакции с участием структур, принадлежащих Иванишвили, добавили, сообщает корреспондент Turan. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Иванишвили и его партия «сорвали евроатлантическое будущее Грузии», сделав ее уязвимой для России, «которая продолжает оккупировать более 20% территории Грузии».

«Мы решительно осуждаем действия «Грузинской мечты» под руководством Иванишвили, включая продолжающиеся и жестокие репрессии в отношении граждан Грузии — протестующих, представителей СМИ, активистов по правам человека и деятелей оппозиции», — отметил Блинкен.

Лидеры республиканцев и демократов Конгрессе приветствовали эти шаги и призвали администрацию Байдена продолжать поддержку грузинского народа. Глава Джо Хельсинкской комиссии Джо Уилсон пригласил действующего президента Саломе Зурабишвили, которая поддержала протестующего, «как единственного законного лидера в Грузии» на инаугурацию президента Дональда Трампа 20 января. «Иванишвили ненавидит Америку и любит Китай и Иран. Он планирует уничтожить суверенитет и демократию Грузии. Грузии нужны свободные и справедливые выборы немедленно», — отметил конгрессмен Уилсон в своем посте в социальных сетях.