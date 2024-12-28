Дорогие подписчики Turan-Energy!

В 2025 году на содержание Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики из госбюджета Азербайджана будет выделено 1 миллион 862 тысячи манатов. Согласно документу, это на 4,4% меньше, чем в 2024 году.