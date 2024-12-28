- Энергетика
- 28 декабрь 2024, 7:41
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Дорогие подписчики Turan-Energy!
Коллектив Turan-Energy поздравляет Вас с наступающим Новым годом и желает Вам процветания и больших успехов в Вашем бизнесе в 2025 году!
Следующий выпуск Turan-Energy выйдет 8 января 2025г.
Энергетика
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Вчера между национальными электроэнергетическими компаниями Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписан учредительный договор о создании совместного предприятия под названием "Содружество зеленого коридора".
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- 28 декабрь 2024, 07:33
В 2025 году на содержание Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики из госбюджета Азербайджана будет выделено 1 миллион 862 тысячи манатов. Согласно документу, это на 4,4% меньше, чем в 2024 году.
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- 28 декабрь 2024, 07:31
Процесс разработки маршрута газопровода из России через Казахстан в Китай запущен. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер России Александр Новак.
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- 28 декабрь 2024, 07:27
Полный перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ планируется завершить в 2026 году. Об этом на встрече с населением города сказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев, сообщает пресс-службу ведомства.
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