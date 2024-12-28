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Последнее обновление

(41 минуту назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Дорогие подписчики Turan-Energy!

Коллектив Turan-Energy поздравляет Вас с наступающим Новым годом и желает Вам процветания и больших успехов в Вашем бизнесе в 2025 году!

Следующий выпуск Turan-Energy выйдет 8 января 2025г.

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