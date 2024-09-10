США предупреждают о «значительных последствиях», если Иран поставит ракеты в Россию

США предупреждают о «значительных последствиях», если Иран поставит ракеты в Россию

В понедельник США заявили, что они «невероятно встревожены» сообщениями о возможной передаче Ираном России баллистических ракет, и если это правда, то станет «драматической эскалацией», поскольку западные союзники «готовы» принять меры.

«Передача Ираном баллистических ракет любого класса России будет означать резкую эскалацию агрессивной войны против Украины. Мы и наши партнеры из G7 ясно дали понять, что мы готовы к серьезным последствиям», — заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

Этот шаг был сделан после того, как ЕС заявил в понедельник утром, что есть «достоверные» разведданные о передаче Тегераном ракет малой дальности в Россию. Несколько СМИ сослались на иранских официальных лиц, подтвердивших поставку ракет FATH-360.

«Иранский президент Пезешкиан продолжает публично заявлять, что улучшение экономики его страны зависит от улучшения его внешних отношений и положения Ирана в мире. Однако передача ракет, угрожает международной безопасности и международному порядку», - отметил Патель.

Киев в понедельник выступил с предупреждением в связи с поставками иранских ракет в Москву и призвал Запад разрешить Украине бомбить ракетные хранилища на территории России.

На вопрос о том, готовы ли США снять ограничения на использование Украиной американского оружия на территории России, Патель ответил, что никаких изменений в политике не произошло.