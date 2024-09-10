Влиятельный американский сенатор призвал Баку освободить журналистов и активистов

Влиятельный сенатор США Бен Кардин в понедельник призвал председательствующий на COP29 Азербайджан освободить более десятка заключенных в тюрьму журналистов и активистов в преддверии климатического саммита, который пройдет в Баку в ноябре этого года, сообщает корреспондент Turan в Вашингтоне.

"Проведение такой крупной международной конференции, как COP29, должно сопровождаться ответственностью и ожиданиями, что принимающие страны позволят откровенно обсуждать проблемы, что невозможно без признания свободы слова и собраний. Азербайджан этого не сделал", - говорится в заявлении Бена Кардина , председателя сенатского комитета по международным отношениям.

Среди тех, кого Кардин призвал освободить, - активист движения за охрану окружающей среды, бывший депутат парламента Назим Байдамирли, борец против коррупции Губад Ибадоглу, активист за демократию Бахтияр Гаджиев, правозащитник Ильхамиз Гулиев, независимый наблюдатель за выборами Анар Мамедли, редакторы и журналисты Ульви Гасанли, Мохаммед Кекалов, Севиндж Вагифгизы, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Эльнара Гасымова, журналист Азиз Оруджев, активист Тофик Ягулблу, журналист Аласгар Мамедли, экономист Фарид Мехрализада.

«Если Азербайджан стремится создать прочные отношения с евроатлантическим сообществом, я призываю президента Алиева освободить несправедливо заключенных его правительством, включая армянских заключенных и общественных активистов, которые мирно протестовали против ненадлежащей трудовой практики и вредного воздействия на окружающую среду эксплуатации золотого рудника Човдар», — отметил Кардин.

По его словам, Азербайджан «имеет потенциал стать важным членом международного сообщества и партнером Соединенных Штатов», но для этого он должен освободить несправедливо заключенных.

Климатическая конференция ООН пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

В понедельник президент Байден выдвинул Кардина на должность представителя Соединенных Штатов на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в конце этого месяца.