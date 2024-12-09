США приветствуют конец режима Асада и призывают к мирному переходу в Сирии

США приветствуют конец режима Асада и призывают к мирному переходу в Сирии

Соединенные Штаты в воскресенье приветствовали конец режима Башара Асада в Сирии, выразив поддержку стремлению сирийского народа к мирному и инклюзивному будущему, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны», — заявил президент Джо Байден из Белого дома в воскресенье днем.

По его словам, в течение многих лет основными сторонниками Асада были «Хезболла» и Россия. «Но за последнюю неделю их поддержка рухнула, всех троих, потому что все трое сегодня намного слабее, чем были, когда я вступил в должность».

Далее Байден добавил, что поддержка Асада Россией также потерпела неудачу из-за «огромного ущерба» который несет Москве из-за войны в Украине.

«В результате всего этого впервые ни Россия, ни Иран, ни «Хезболла» не смогли защитить этот отвратительный режим в Сирии. Это прямой результат ударов, которые Украина и Израиль нанесли России и «Хезболла» при поддержке Соединенных Штатов», — сказал он.

Байден также объявил, что США нанесли десятки авиаударов в Сирии, чтобы предотвратить возрождение ИГ.

В свою очередь, избранный президент США заявил: «Асад ушел. Он покинул свою страну. Его покровитель, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите».

В отдельном заявлении госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США будут «внимательно следить» за развитием событий и взаимодействовать со своими партнерами в регионе. «Мы поддержим международные усилия по привлечению режима Асада и его сторонников к ответственности за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа, включая применение химического оружия и несправедливое задержание мирных жителей», — сказал он.