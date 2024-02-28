США призывают Баку и Ереван к прочному миру в канун встречи глав МИД в Берлине
США повторили призывы к «прочному и длительному» миру, комментируя предстоящую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Берлине, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
"Мы продолжаем призывать обе стороны попытаться достичь прочного и долгосрочного соглашения", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопрос корреспондент TURAN о предстоящей встрече.
Вашингтон уже давно настаивает на прочном мире на фоне переговоров на высоком уровне в западных столицах.
Однако не ясно, будет ли встреча в Берлине продолжением «Вашингтонского процесса», инициированным госсекретарем США Энтони Блинкеном еще в прошлом году.
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