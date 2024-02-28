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(3 часа назад)
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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США призывают Баку и Ереван к прочному миру в канун встречи глав МИД в Берлине

США повторили  призывы к «прочному и длительному» миру, комментируя предстоящую встречу  министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Берлине, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

"Мы продолжаем призывать обе стороны попытаться достичь прочного и долгосрочного соглашения", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопрос корреспондент TURAN о предстоящей встрече.

Вашингтон уже давно настаивает на прочном мире на фоне переговоров на высоком уровне в западных столицах.

Однако не ясно, будет ли встреча в Берлине продолжением «Вашингтонского процесса», инициированным госсекретарем США Энтони Блинкеном еще в прошлом году. 

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