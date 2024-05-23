США призывают Россию «прояснить намерения»
США призывают Россию «прояснить намерения»
США в среду настороженно отреагировали на сообщения о том, что Россия может пересмотреть границы своих территориальных вод в регионе, передает вашингтонский корреспондент Turan.
В проекте предложения, о котором сообщили некоторые поддерживаемые Кремлем СМИ, Министерство обороны России, похоже, предлагает обновить координаты, используемые для измерения полосы территориальных вод у ее материкового побережья и островов в Балтийском море.
Проект постановления, автором которого является Министерство обороны, появился на правовом портале правительства РФ во вторник, однако позже был удален. В проекте утверждается, что существующая морская граница нуждается в пересмотре, поскольку она была установлена в 1985 году на основе вышедших из употребления морских карт.
"Мы видели сообщения и внимательно следим за ситуацией", - заявил днём в среду вашингтонскому корреспонденту Turan представитель Госдепартамента.
«Мы призываем Россию прояснить свои намерения и обеспечить их соответствие международному праву и существующим соглашениям», — добавил представитель Госдепартамента.
Из российского проекта не сразу было ясно, приведут ли предлагаемые изменения к сдвигу границы или просто будут уточнены.
Этот план вызвал недовольство соседей Москвы. «Действия России рассматриваются как преднамеренная, целенаправленная, эскалационная провокация с целью запугать соседние страны и их общества», — заявило в среду утром МИД Литвы.
«Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних стран и Европы в целом», — далее было сказано в заявлении.
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