США разделяют обеспокоенность ОБСЕ и призывают Баку выполнить обязательства – Госдеп

Госдепартамент США в четверг отреагировал на президентские выборы в Азербайджане, на которых действующий президент Ильхам Алиев выиграл свой пятый срок, набрав более 90% голосов. В то же время наблюдатели от ОБСЕ подняли "серьезные вопросы" относительно демократичности.

"Мы разделяем наблюдения и опасения наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что президентские выборы прошли в ограничительной обстановке с отсутствием подлинной конкуренции", - заявил TURAN представитель Госдепартамента.

«Азербайджан выражает приверженность фундаментальным свободам и демократическим процессам в своей Конституции. Мы призываем Азербайджан выполнить эти обязательства, а также предыдущие и будущие рекомендации БДИПЧ», - сказал представитель Госдепартамента.

ОБСЕ в своей оценке пришла к выводу, что выборы были «неконкурентными» и «прошли в ограничительной среде». Были отмечены факты вброса бюллетеней, многократные голосования, аресты критически настроенных журналистов, отсутствие свободного функционирования средств массовой информации».