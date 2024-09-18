США судят Иран «по действиям, а не по словам»
США судят об Иране «по его действиям, а не по словам»
США будут оценивать политику Ирана «по его действиям, а не по словам» нового президента Масуда Пезешкиана, который назвал американцев «братьями» и призвал «положить конец вражде», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Конечно, мы испытываем большую симпатию к иранскому народу. Между нашими народами существуют колоссальные связи... Но этого нельзя сказать о правящем в Иране режиме. Поэтому, мы будем судить по их действиям, а не по словам», — заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.
Если Пезешкиан хотел продемонстрировать братство с Соединенными Штатами или другими странами то, «это должно было бы означать прекращение вооружения и поощрения террористических группировок, ядерной эскалации; это должно было бы означать прекращение убийств политических оппонентов, передачу ракет и беспилотников России и подавление прав человека, собственного народа», — сказал Миллер.
-
-
- Финансы
- 18 сентябрь 2024 12:18
Политика
-
- 18 сентябрь 2024, 17:41
18 сентября глава МД Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, региональная ситуация в постконфликтный период, перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщила пресс-служба МИД.
-
Два десятка международных правозащитных организаций направили послание генсеку Совета Европы Алену Берсе с призывом не ратифицировать полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ из-за усиления репрессий после президентских выборов 7 февраля и парламентских выборов 1 сентября 2024 года, что привело к беспрецедентным репрессиям.
-
- 18 сентябрь 2024, 15:45
Шейхулислам Аллахшукюр Пашазаде 19 сентября отправляется с визитом в Россию для участия в XX Международном мусульманском форуме.
-
- 18 сентябрь 2024, 15:37
Экономист, докторант Стамбульского университета Фазиль Гасымов уже 97 дней держит голодовку в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы. 17 сентября его посетили сотрудники Бакинского представительства Международного комитета Красного Креста, сообщила адвокат Ровшана Рагимли.
Написать отзыв