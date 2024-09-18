США судят об Иране «по его действиям, а не по словам»

США будут оценивать политику Ирана «по его действиям, а не по словам» нового президента Масуда Пезешкиана, который назвал американцев «братьями» и призвал «положить конец вражде», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Конечно, мы испытываем большую симпатию к иранскому народу. Между нашими народами существуют колоссальные связи... Но этого нельзя сказать о правящем в Иране режиме. Поэтому, мы будем судить по их действиям, а не по словам», — заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

Если Пезешкиан хотел продемонстрировать братство с Соединенными Штатами или другими странами то, «это должно было бы означать прекращение вооружения и поощрения террористических группировок, ядерной эскалации; это должно было бы означать прекращение убийств политических оппонентов, передачу ракет и беспилотников России и подавление прав человека, собственного народа», — сказал Миллер.