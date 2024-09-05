США ввели санкции против российских СМИ за вмешательством в выборы

Администрация Байдена в среду объявила о широкомасштабных мерах принятых для срыва усилий российского правительства оказать влияние на президентские выборы в США. Эти меры предусматривают уголовные обвинения против двух российских граждан, санкции против десяти физических и юридических лиц и ликвидацию 32 интернет-доменов, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Государственный секретарь Антоний Блинкен заявил по этому поводу, что Москва верна своим методам — это незаконное и необоснованное вторжение в суверенные страны, несправедливое заключение невинных лиц, кибератаки, вмешательство в иностранные выборы и проведения фиктивных выборов на территориях Украины.

Медиа-структура RT, ранее известная как Russia Today, вышла за рамки медиа-организации, и она платит деньги частной компании для составления контента и отправки американцам. суть контента — послания Кремля, чтобы оказать влияние на выборы в США и подорвать демократию. Руководство RT имеет непостредственное отношение ко всему этому, отметил Блинкен.

В ответ администрации Байдена приняла следующие меры:

- Двое московских менеджеров RT - 31-летний Константин Калашников и 27-летняя Елена Афанасьева - обвинены в финансировании создания контента и продвижения в США пророссийской пропаганды и дезинформации с целью оказания влияния на американскую аудиторию;

- Введены санкции против двух организаций и 10 человек, включая Маргариту Симонян, главного редактора RT и других, за их деятельность с целью снизить доверение американцев к их госучреждениям;

- Ограничена выдача виз для сотрудников прокремлевских СМИ;

- Заблокированы 32 интернет-домена, используемых для «тайного продвижения ложных нарративов против США;

- Russia Today и пять ее подразделений (RIA Novosti, RT, TV-Novosti, Ruptly и Sputnik) обязаны сообщать информацию о своем персонале правительству США;

- Обьявлено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о хакерах, связанных с российской группой, Russian Angry Hackers Did It (RaHDit).

"Соединенные Штаты продолжат разоблачать этих спонсируемых Кремлем субъектов, которые пытаются подорвать наши демократические институты, и будет привлекать их за это к ответственности», - сказал пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер на брифинге.

На вопрос корреспондента TURAN были ли российские усилия по дезинформации исключительно ориентированны на США или также нацелены на их союзников, Миллер сказал: «Мы видели действия российского правительства, нацеленные на демократические институты наших союзников. Конкретные действия, о которых мы объявляем сегодня, касаются Соединенных Штатов, но, конечно, мы давно видим, как Россия пытается вмешаться в выборы и в других странах", - заключил он.