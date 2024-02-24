США ввел санкции против сотен граждан России и одного гражданина Азербайджана
США ввели санкции против сотен граждан России и одного гражданина Азербайджана
Власти США в пятницу приняли крупнейший пакет санкций против граждан и организаций России.
Среди них те, кто причастен к смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального.
В своем заявлении президент Байден сформулировал последние санкции, как ответ на "смерть и разрушение" которые несет Владимир Путин.
Последний пакет включает вторичные санкции, направленные на сотни тех, кто помогает финансовому сектору России, оборонной промышленности уклоняться от санкций.
Среди них также оказался гражданин Азербайджана Мехти Фикрет оглу Гафар-заде. По данным США, Гафар-заде является генеральным директором базирующейся в Кыргызстане компании Ukon, которая п в нарушение санкций США ересылала в Россию авиационные компоненты и запчасти для самолетов американского производства.
США также вводят почти 100 новых экспортных ограничений, блокируя поставки товаров в Россию, предупреждая экспортеров о последствиях.
Тем временем, Байден в своем заявлении в пятницу призвал членов американского Конгресса принять наконец решение об оказании финансовой помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Большая часть этих средств будет выделена на производство оружия в США и отправку его в Украину.
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