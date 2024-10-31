США ввели санкции против сотен компаний и лиц в десятке стран за поддержку России
США ввели за поддержку России в десятке стран санкции против сотен компаний и лиц
Администрация Байдена ввела в среду санкции против 400 компаний в России, Турции, Индии, Китае и дюжине других стран, обвинив их в предоставлении продуктов и услуг, которые позволяют Кремлю вести военные действия и помогают обходить санкции, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Мы продолжим использовать все доступные инструменты для разрушения сетей поддержки военно-промышленной базы России, где бы они ни находились», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Последние санкции Госдепартамента коснутся на 120 физических лиц и организаций в нескольких странах, включая высокопоставленных чиновников Минобороны России и оборонных компаний, а также на производителей и экспортеров энергии из России.
«Мы вводим санкции в отношении нескольких компаний из КНР, экспортирующих товары двойного назначения, которые помогают заполнить пробелы в российской военной промышленности, а также организации и лиц, связанных с поддержкой режимом Лукашенко», — отметил Блинкен.
Министерство финансов также вносит в санкционный список более 270 лиц и организаций —поддерживающих военную машину России, включая внутрироссийских производителей ресурсов для военной промышленности.
Министерство торговли, в свою очередь, добавляет 40 организаций в свой список организаций, которые помогают России обходить западные санкции.
Политика
-
- 1 ноябрь 2024, 13:32
"Соединенные Штаты Америки приветствуют решение Азербайджана и Армении формализовать процессуальные правила делимитации границ". Об этом в четверг в своем аккаунте на платформе X написал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
-
- 1 ноябрь 2024, 13:25
Ожидается, что в саммите лидеров COP 29 примут участие более 100 глав государств и правительств, вице-президентов. Об этом в четверг сообщил глава администрации президента Азербайджана, председатель оргкомитета COP 29 Самир Нуриев на заседании 31 октября.
-
- 1 ноябрь 2024, 13:13
В Бакинском апелляционном суде (БАС) 1 ноября была рассмотрена жалоба главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли. Он обжаловал отказ о переводе его из СИЗО в гражданскую клинику.
-
- 1 ноябрь 2024, 12:19
В Баку завершились работы по реконструкции и благоустройству территории перед железнодорожным вокзалом и станцией метро "28 Мая».
Написать отзыв