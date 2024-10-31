США ввели санкции против сотен компаний и лиц в десятке стран за поддержку России

США ввели за поддержку России в десятке стран санкции против сотен компаний и лиц

США ввели за поддержку России в десятке стран санкции против сотен компаний и лиц

Администрация Байдена ввела в среду санкции против 400 компаний в России, Турции, Индии, Китае и дюжине других стран, обвинив их в предоставлении продуктов и услуг, которые позволяют Кремлю вести военные действия и помогают обходить санкции, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Мы продолжим использовать все доступные инструменты для разрушения сетей поддержки военно-промышленной базы России, где бы они ни находились», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Последние санкции Госдепартамента коснутся на 120 физических лиц и организаций в нескольких странах, включая высокопоставленных чиновников Минобороны России и оборонных компаний, а также на производителей и экспортеров энергии из России.

«Мы вводим санкции в отношении нескольких компаний из КНР, экспортирующих товары двойного назначения, которые помогают заполнить пробелы в российской военной промышленности, а также организации и лиц, связанных с поддержкой режимом Лукашенко», — отметил Блинкен.

Министерство финансов также вносит в санкционный список более 270 лиц и организаций —поддерживающих военную машину России, включая внутрироссийских производителей ресурсов для военной промышленности.

Министерство торговли, в свою очередь, добавляет 40 организаций в свой список организаций, которые помогают России обходить западные санкции.