США вводят санкции против компаний, строивших газопровод Nord Stream 2
США вводят санкции против компаний, строивших газопровод Nord Stream 2
В среду Соединенные Штаты ввели новые санкции против нескольких российских компаний за их участие в строительстве газопровода Nord Stream 2.
«Мы продолжим меры, чтобы Россия никогда больше не смогла использовать свои энергетические ресурсы как политическое оружие», — заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.
По его словам, Вашингтон вновь вводит санкции против ряда организаций, участвующих в строительстве трубопровода, а также против нескольких судовладельцев.
«Мы сохраняем наше негативное отношение к Nord Stream 2, как российскому геополитическому проекту и попытке возродить его», — пояснил Патель.
Среди тех, кто подвергся санкциям в этот раз — российские морские службы и водные транспортные компании, государственная служба спасения на море, более десятка судов, а также Nord Stream 2 AG - оператор проекта, говорится в сообщении Госдепартамента.
Nord Stream 2, построенный по дну Балтийского моря российским «Газпромом», но так и не был запущен.
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