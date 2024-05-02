США вводят санкции против компаний в Китае, Азербайджане и Турции за поддержку войны России против Украины
США вводят санкции против компаний в Китае, Азербайджане и Турции за поддержку войны России против Украины
США в среду обнародовали около 300 новых санкций в отношении международных поставок военной техники в Россию, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.
Санкции коснулись компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают Москве получать военные компоненты, говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.
В числе этих стран: Бельгия, Китай, Словакия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, а также Азербайджан.
В частности, в Азербайджане Министерство финансов преследует так называемую «Сеть закупок Алиева».
«Евгений Алиев — агент по закупкам, контролирующий ряд компаний, и имеющий тесные связи с российскими военными. В его сеть входят: Lahic Energy Mahdud Masuliyyatli Camiyyati («Lahic Energy»), GMM FZE и GMM Management. DMCC (GMM Management)", - говорится в сообщении Минфина.
«Lahic Energy — это азербайджанская компания, которая в 2023 году стремилась вести бизнес от имени российских производителей технологий, находящихся под санкциями США.
GMM FZE и GMM Management — компании, базирующиеся в ОАЭ. Директором компании Lahic Energy вляетсяи сын Евгения Алиева Джахангир Евгеньевич Алиев (Джахангир Алиев)».
Евгений Алиев работал с военно-промышленным комплексом России, говорится в сообщении Минфиина США.
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