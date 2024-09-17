США заявили о готовности поддержать мирное соглашение между Баку и Ереваном «любым возможным способом»

США заявили о готовности поддержать мирное соглашение между Баку и Ереваном «любым возможным способом»

«Мы продолжаем поддерживать усилия обеих стран с целью достижения прочного и достойного мирного соглашения», — заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Так он ответил на вопросы корреспондента TURAN о недавних телефонных разговорах госсекретаря Энтони Блинкена с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, а также о том, намерены ли США провести еще одну встречу Азербайджана и Армении в рамках предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется на следующей неделе в Нью-Йорке.

«У меня нет никаких данных…Разумеется, мы всегда ищем возможности собрать вместе министров иностранных дел Армении и Азербайджана», — сказал Миллер.

По его словам, обе страны «добились значительного прогресса» в достижении мирного соглашения. «И мы намерены поддерживать их любым возможным способом, включая организацию встречи, если это будет полезно», — заключил Миллер.