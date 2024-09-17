США заявили о готовности поддержать мирное соглашение между Баку и Ереваном «любым возможным способом»
«Мы продолжаем поддерживать усилия обеих стран с целью достижения прочного и достойного мирного соглашения», — заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
Так он ответил на вопросы корреспондента TURAN о недавних телефонных разговорах госсекретаря Энтони Блинкена с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, а также о том, намерены ли США провести еще одну встречу Азербайджана и Армении в рамках предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется на следующей неделе в Нью-Йорке.
«У меня нет никаких данных…Разумеется, мы всегда ищем возможности собрать вместе министров иностранных дел Армении и Азербайджана», — сказал Миллер.
По его словам, обе страны «добились значительного прогресса» в достижении мирного соглашения. «И мы намерены поддерживать их любым возможным способом, включая организацию встречи, если это будет полезно», — заключил Миллер.
Написать отзыв
-
- В мире
- 17 сентябрь 2024 10:06
-
Политика
-
- 17 сентябрь 2024, 17:12
17 сентября Комитет министров Совета Европы начинает свою ежеквартальную встречу для рассмотрения того, как государства-члены Совета Европы, включая Азербайджан, исполняют решения Европейского суда.
-
Возбуждено уголовное дело против бывших должностных лиц Департамента Приморского бульвара Азербайджана после расследования Счетной палаты Азербайджанской Республики, которое выявило существенную незаконную деятельность. Дело, которое в настоящее время находится под контролем Управления по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры, касается обвинений в хищении в крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями в период с 2021 по 2023 год.
-
- 17 сентябрь 2024, 16:49
Глава Исполнительной власти Гаджикабульского района Рустам Халилов распоряжением Ильхама Алиева освобожден от занимаемой должности и назначен руководителем Сальянского района.
-
- 17 сентябрь 2024, 16:40
Задержанные в Чечне граждане Азербайджана с целью отправки на войну в Украине являются трудовыми мигрантами. Об этом Turan сообщил отец одного из них Нихада Рзаева – Тапдыг Рзаев.
1 отзыв
Cefer Eskerov
2024-09-17
Ela