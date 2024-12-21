США запретят выдачу виз почти дюжине грузинских чиновников

США запретят выдачу виз еще почти дюжине лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии, в результате чего общее их число превысит 100 человек, сообщил представитель Госдепартамента корреспонденту TURAN.

«С мая 2024 года ГосДепартамент предпринял шаги по введению визовых ограничений для более чем 100 граждан Грузии» - сказал представитель.

В рамках своей политики Госдепартамент не называет имена лиц, которым будет запрещено получать визы США.

Вашингтон также нацелился на нескольких высокопоставленных грузинских чиновников, включая двух на этой неделе — министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и заместителя начальника Управления специальных операций МВД Мирзу Кезевадзе —за жестокое подавление проевропейских протестов, которые продолжаются уже несколько недель.

Этот шаг замораживает все их американские активы и, как правило, запрещает американцам иметь с ними дело. Те, кто сотрудничает с санкционированными чиновниками, также рискуют подвергнуться карательным мерам.

Протесты против «Грузинской мечты» усилились в конце ноября, когда руководство «Грузинской мечты» объявило о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

По сообщениям независимой организации Transparency International, за последние две недели по всей стране были задержаны более 460 человек, а более 300 человек подверглись жестокому обращению или пыткам, включая десятки представителей СМИ.

США осудили репрессии и пообещали принять дальнейшие карательные меры в отношении должностных лиц «Грузинской мечты».