Россия и Азербайджан расширяют сотрудничество в рамках коридора «Север – Юг»
Россия и Азербайджан расширяют сотрудничество в рамках коридора «Север – Юг»
21 декабря в Минтрансе России прошла встреча Министра транспорта РФ Романа Старовойта с Министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.
Министры в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Савельева подписали соглашение между правительствами России и Азербайджана о сотрудничестве по развитию транзитных грузовых перевозок по транспортному коридору «Север-Юг».
«Наши инфраструктурные проекты нацелены на перевозку 15 миллионов тонн. В целом, железная дорога до порта Бендер-Аббас создаст экономические условия для интенсивного развития всего коридора», – подчеркнул Виталий Савельев.
Соглашения создаст механизм координации развития железнодорожных грузовых перевозок и инфраструктуры на западном маршруте МТК «Север – Юг».
В прошлом году завершена реконструкция автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр. После модернизации пунктов пропуска Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя суммарная пропускная способность на российской стороне вырастет до 3 тыс. в сутки.
С 25 декабря в Тагиркент-Казмаляре заработает электронная очередь для грузовых машин.
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