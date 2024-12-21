Россия и Азербайджан расширяют сотрудничество в рамках коридора «Север – Юг»

Россия и Азербайджан расширяют сотрудничество в рамках коридора «Север – Юг»

Россия и Азербайджан расширяют сотрудничество в рамках коридора «Север – Юг»

21 декабря в Минтрансе России прошла встреча Министра транспорта РФ Романа Старовойта с Министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

Министры в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Савельева подписали соглашение между правительствами России и Азербайджана о сотрудничестве по развитию транзитных грузовых перевозок по транспортному коридору «Север-Юг».

«Наши инфраструктурные проекты нацелены на перевозку 15 миллионов тонн. В целом, железная дорога до порта Бендер-Аббас создаст экономические условия для интенсивного развития всего коридора», – подчеркнул Виталий Савельев.

Соглашения создаст механизм координации развития железнодорожных грузовых перевозок и инфраструктуры на западном маршруте МТК «Север – Юг».

В прошлом году завершена реконструкция автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр. После модернизации пунктов пропуска Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя суммарная пропускная способность на российской стороне вырастет до 3 тыс. в сутки.

С 25 декабря в Тагиркент-Казмаляре заработает электронная очередь для грузовых машин.