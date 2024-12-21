Синоптики прогнозируют на воскресенье в Баку ветренную погоду

Синоптики прогнозируют на воскресенье в Баку ветренную погоду

В воскресенье, 22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова синоптики прогнозируют изморось. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 9-11° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.

По районам Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, местами есть вероятность тумана. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - 0-5° тепла.