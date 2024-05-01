Стали известны новые имена в списке Конгресса США против Азербайджана
Стали известны новые имена в санкционном списке Конгресса США против Азербайджана
В список госчиновников Азербайджана из 41 человека, против которых Конгресс США намерен ввести санкции, добавлено три новых имени.
Группа конгрессменов во главе с Диной Титус на прошлой неделе представила в Палату представителей законопроект (HR8141), который позволит ввести наказать высокопоставленных азербайджанских чиновников за их нарушения прав человека и военные действия, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Этот законопроект продолжает набирать сторонников среди членов Конгресса. К настоящему времени число соавторов увеличилось с 21 до 27 конгрессменов. К законопроекту присоединились конгрессмены Дэн Голдман, Мишель Стил и Майк Куигли.
Как сообщал ранее TURAN, окончательная версия закона содержит список из 44 азербайджанских чиновников — три новых чиновника, чьи имена появились в представленном в Конгресс варианте следующие:
— Керим Велиев, начальник Генерального штаба ВС Азербайджана.
— Неймат Авазов, начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры.
— Тагиев Азер, судья Насиминского районного суда Баку.
После внесения на прошлой неделе законопроекта в Конгресс, он был передан в комитет по иностранным делам и юридический комитет. Дальнейшие действия пока не предприняты.
В случае принятия законопроекта, Конгресс потребует от администрации Байдена ввести против азербайджанских чиновников санкции в рамках «Закона Магнитского» за жестокие репрессии против политической оппозиции в Азербайджане и военные действия прошлого года в Карабахе.
Конгресс США готовит законопроект о санкциях против группы госчиновников Азербайджана
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2 отзыв
Самед
2024-05-01
Я не могу понять, есть ли у этих конгрессменов хоть какие-то вменяемые аналитики или эксперты. Они чего добиваются, воздействия на нашу власть или на нас, на народ. Если на власть, то лучший способ, это подковерные разговоры и. д. Если на нас, то зачем наезжать на нашу армию. Причем тут армия. Они ни понимают, что это вызовет у людей отторжение подобных действий, чем непременно воспользуются наши коррупционеры и другие. Они или идиоты, или специально хотят имитировать какую-то "борьбу с репрессиями и коррупцией" у нас, а на самом деле устраивая лазейки для всей этой публики. Или у американцев лоббизм давно превратился в способ мышления с полным наплевательством даже на свои стратегические интересы.
Jemin
2024-05-01
Это умелый ход, где реальные проблемы (нарушения прав человека) объединены с проармянской позицией. Группа конгрессменов, которые активно работают с ANCA - армянским национальным конгрессом США. Довольно умелый тактический ход, ибо нарушения прав ни у кого не вызывают сомнений. В пакете с "военными преступлениями" это легче протокнуть, нежели просто обвинить Азербайджан в нарушении прав армян. Тупость проявляет наша власть, которая вместо того, чтобы смягчить ситуацию делает назло и только провоцирет принятие законопроета.