Стали известны новые имена в санкционном списке Конгресса США против Азербайджана

В список госчиновников Азербайджана из 41 человека, против которых Конгресс США намерен ввести санкции, добавлено три новых имени.

Группа конгрессменов во главе с Диной Титус на прошлой неделе представила в Палату представителей законопроект (HR8141), который позволит ввести наказать высокопоставленных азербайджанских чиновников за их нарушения прав человека и военные действия, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Этот законопроект продолжает набирать сторонников среди членов Конгресса. К настоящему времени число соавторов увеличилось с 21 до 27 конгрессменов. К законопроекту присоединились конгрессмены Дэн Голдман, Мишель Стил и Майк Куигли.

Как сообщал ранее TURAN, окончательная версия закона содержит список из 44 азербайджанских чиновников — три новых чиновника, чьи имена появились в представленном в Конгресс варианте следующие:

— Керим Велиев, начальник Генерального штаба ВС Азербайджана.

— Неймат Авазов, начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры.

— Тагиев Азер, судья Насиминского районного суда Баку.

После внесения на прошлой неделе законопроекта в Конгресс, он был передан в комитет по иностранным делам и юридический комитет. Дальнейшие действия пока не предприняты.

В случае принятия законопроекта, Конгресс потребует от администрации Байдена ввести против азербайджанских чиновников санкции в рамках «Закона Магнитского» за жестокие репрессии против политической оппозиции в Азербайджане и военные действия прошлого года в Карабахе.