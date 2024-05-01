Посол Великобритании об аресте Анара Мамедли и других активистов

Посол Великобритании об аресте Анара Мамедли и других активистов

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд (Fergus Auld) выразил обеспокоенность в связи с арестом Анара Мамедли.

«Мы обеспокоены арестами в Азербайджане активистов гражданского общества, в том числе Анара Мамедли.

Мы призываем Азербайджан выполнять международные обязательства в области прав человека. Поддержка гражданского общества – основна отношений между Британией и Азербайджаном», - написал посол на социальной платформе X.