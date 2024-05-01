Посол Великобритании об аресте Анара Мамедли и других активистов
Посол Великобритании об аресте Анара Мамедли и других активистов
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд (Fergus Auld) выразил обеспокоенность в связи с арестом Анара Мамедли.
«Мы обеспокоены арестами в Азербайджане активистов гражданского общества, в том числе Анара Мамедли.
Мы призываем Азербайджан выполнять международные обязательства в области прав человека. Поддержка гражданского общества – основна отношений между Британией и Азербайджаном», - написал посол на социальной платформе X.
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