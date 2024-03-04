Сторонники Трампа об отношении США к Азербайджану в случае победы своего лидера
Сторонники Трампа об отношении США к Азербайджану в случае победы своего лидера
Политика США в отношении Азербайджана не изменится в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с корреспондентом Turan выразил Мэтью Харт, глава подразделения Республиканской партии по Арлингтону.
Будет ли защищать права человека и демократию в Азербайджане Дональд Трамп? На этот вопрос Мэтью Харт ответил, что Администрация Трампа всегда уделяла большое внимание правам человека и решительно осуждала их нарушения во всех страна.
«Выражение американской свободы и американских возможностей за рубежом — это то, что мы называем мягкой силой. Для всех стран очень важно обеспечение прав своих граждан и меньшинств», - сказал Харт.
В тоже время, он отметил, что все страны должны иметь возможность обеспечить свою судьбу без угрозы иностранного вмешательства.
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