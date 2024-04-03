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(8 минут назад)
Страны Южного Кавказа «ищут пути углубления отношений с НАТО»

Страны Южного Кавказа «ищут пути углубления отношений с НАТО»

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Страны Южного Кавказа «ищут пути углубления отношений с НАТО»

Высшие дипломаты 32 стран-членов НАТО встретятся сегодня в Брюсселе для обсуждения общих угроз и вызовов. Комментируя эту встречу, посол США в НАТО Джулиана Смит сказала корреспонденту TURAN, что Южный Кавказ по-прежнему остается ценным партнером Альянса.

«Что касается того, будет ли этот вопрос обсуждаться на министерской встрече, я не рассматриваю это как часть повестки дня, но эта тема может всплыть в ходе наших дискуссий», — отметила она в ходе брифинга в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно посетил регион с «очень важной миссией», сказала Смит, добавив, что все три страны поддерживают отношения с Альянсом.

Она напомнила, что в 2008 году члены Альянса заявили, что и Украина, и Грузия присоединятся к Альянсу, и «мы продолжаем работать с нашими друзьями в Грузии над реформами, необходимыми для реализации их стремлений к членству».

Что касается Азербайджана и Армении , то обе страны ищут пути углубления своих отношений с НАТО. «Это говорит о ценности этих партнеров, хотя не каждый партнер стремится к членству, но многие страны в мире находят большую пользу от сотрудничества с НАТО для решения общих проблем безопасностии», — сказала посол.

Касаясь ситуации в Украине, она отметила, что Украина имеет полное право защищать свою территорию от российской агрессии. «Мы продолжаем призывать наших друзей в Конгрессе выделить дополнительную помощь украинским военным».

В то же время, она выступила против украинских ударов по территории России. «Это то, что Соединенные Штаты не особенно поддерживают. Мы сосредоточены на праве украинцев защищать свою территорию и вытеснять русских со своей территории».

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