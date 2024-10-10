Суд не удовлетворил ходатайства адвоката по делу общественного активиста Раиля Аббасова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 10 октября был продолжен процесс по делу общественного активиста Раиля Аббасова, обвиняемого в «мошенничестве».

Адвокат активиста Эльчин Садыгов ходатайствовал об исследовании мобильного телефона Аббасова и представлении результатов в суд. Защита считает, что это выявит отсутствие звонков Аббасову со стороны «потерпевшего», хотя обвинение утверждает обратное.

Суд отложил рассмотрение ходатайства до этапа исследования материальных доказательств.

Тогда адвокат подал ходатайство, чтобы телефон для изучения содержания был бы представлен стороне защиты. Но суд отложил рассмотрение и этого ходатайства до этапа исследования материальных доказательств.

В связи с этим адвокат Садыгов выразил протест, указав, что не может быть наложен запрет на ознакомление защитника с материальными доказательствами. Судья парировал, что это не запрет, а просто откладывание вопроса.

Следующее заседание по этому делу назначено на 31 октября.

* Насиминский суд Баку 20 сентября 2023 года арестовал Аббасова на 4 месяца по обвинению по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. Дело основано на жалобе Аскера Хазиева согласно которой, Аббасов «кинул» его на 200 тысяч манат. Аббасов отвергает обвинение и считает истинной причиной преследования активное участие в защите прав активиста Бахтияра Гаджиева, арестованного еще в декабре 2022 г.

Правозащитники признали обоих политзаключенными.