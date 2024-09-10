Суд не удовлетворил жалобу на ограничение прав журналиста

Судья Хатаинского районного суда Рафаил Садыхов 10 сентября не удовлетворил иск арестованного журналиста Toplum TV Мушвига Джаббара, который жаловался на то, что ему не позволяют выдать доверенность близким. Об этом Turan сообщил адвокат Назим Мусаев.

Необходимости в доверенности связана тем, что до ареста Джаббар приобрел на аукционе автомобиль. Пока машину доставляли в Азербайджан, журналиста арестовали. С мая автомобиль удерживается на таможне и за стоянку начисляется плата. Чтобы растоможить автомобиль Джаббар должен выдать доверенность близким. Однако руководство СИЗО отказывает, ссылаясь на запрет следователя.

По словам адвоката, судья отклонил ходатайство ссылаясь на отсутствие документов на ввоз автомобиля из-за рубежа. «Однако дело не только в автомобиле, который вообще не имеет отношения к уголовному делу. Содержащийся в СИЗО лицо имеет законные права на выдачу доверенности своим близким», - сказал адвокат.

*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции.

Правозащитники признали фигурантов этого дела политзаключенными, международные организации призвали к их освобождению.