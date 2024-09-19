Суд оставил Фазиля Гасымова под стражей

Голодающий в заключении уже 98-й день экономист Фазииль Гасымов сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям ходатайствовал о прекращении уголовного дела против него. Он заявил, что не имеет никакого отношения к фальшивым деньгами и дело против него носит политический характер.

Адвокат Ровшана Рагимова, в свою очередь, ходатайствовала об изменении меры пресечения, отметив, что Гасымов находится в тяжелом состоянии из-за длительной голодовки.

Сам Гасымов сказал, что его содержат в лечебном учреждении пенитенциарной службы в отделении вместе с тяжело больными, где каждый день умирает 1-2 человека.

По словам Гасымова, его артериальное давление cнижается до 50/30, что смертельно опасно. Он также сообщил, что в тюремном госпитале на него оказывается психологическое давление, и сотрудники специально едят в его присутствии.

Гособвинитель обвинил Гасымова в неискренности и имитации голодовки. Прокурор призвал Гасымова не голодать, а представить суду доказательства его невиновности.

В итоге, суд отклонил ходатайства. Следующее заседание назначено на 10 октября.

*Фазиль Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, был переведен 26 июля в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением его здоровья из-за голодовки.

Он был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиков правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу.

В настоящее время уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Губада Ибадоглу. Очередное заседание по его делу состоится 19 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям.