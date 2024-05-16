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(1 час назад)
Суд оставил Наргиз Абсамаламову под стражей

Суд оставил Наргиз Абсамаламову под стражей

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд оставил Наргиз Абусаламову под стражей

Хатаинский районный суд Баку 15 мая не удовлетворил ходатайство о переводе журналистки Наргиз Абсаламовой под домашний арест.  Она была арестована 1 декабря 2023 г. по «делу Abzas Media».

Как сообщила Turan адвокат Ровшана Рагимова, журналистка  в суде отвергла обвинение и указала на отсутствие оснований для содержания под стражей.

Абсаламова сказала, что в “Abzas Media” проходила стажерскую журналистскую программу,  что необходимо для поступления в магистратуру.

По словам журналистки, отец у нее страдает сахарным диабетом, и ее арест плохо повлиял на его здоровье.

С другой стороны, после ареста Абсаламовой с ней лишь однажды было проведено следственное действие и поэтому, содержание ее под стражей  необоснованно.

Тем не менее, суд не удовлетворил ходатайство, и на это решение будет подана апелляция. 

Адвокат указала, что в отношении Абсаламовой нарушены ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции.

* Напомним, что с 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников  «Абзас Медиа» были арестованы по ложному обвинению (контрабанда).

Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.

Абсаламова была арестована 1 декабря.

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