Суд оставил Наргиз Абсамаламову под стражей
Суд оставил Наргиз Абусаламову под стражей
Хатаинский районный суд Баку 15 мая не удовлетворил ходатайство о переводе журналистки Наргиз Абсаламовой под домашний арест. Она была арестована 1 декабря 2023 г. по «делу Abzas Media».
Как сообщила Turan адвокат Ровшана Рагимова, журналистка в суде отвергла обвинение и указала на отсутствие оснований для содержания под стражей.
Абсаламова сказала, что в “Abzas Media” проходила стажерскую журналистскую программу, что необходимо для поступления в магистратуру.
По словам журналистки, отец у нее страдает сахарным диабетом, и ее арест плохо повлиял на его здоровье.
С другой стороны, после ареста Абсаламовой с ней лишь однажды было проведено следственное действие и поэтому, содержание ее под стражей необоснованно.
Тем не менее, суд не удовлетворил ходатайство, и на это решение будет подана апелляция.
Адвокат указала, что в отношении Абсаламовой нарушены ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции.
* Напомним, что с 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников «Абзас Медиа» были арестованы по ложному обвинению (контрабанда).
Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.
Абсаламова была арестована 1 декабря.
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