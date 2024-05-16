Собирается ли «Грузинская мечта» преследовать Запад российской дубинкой?

ASTNA взяла интервью у грузинского политического обозревателя, исследователя Центра Топчубашова Николаса Чхаидзе, о протестах против Закона «Об иностранных агентах» в Грузии и о событиях происходящих в этой стране.

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Вопрос: Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который в народе называют Законом «Об иностранных агентах» или «российским законом», вновь вызвал протесты в Грузии. Как Вы думаете, что вызывает возмущение общественности в этом законопроекте?

Ответ: Что конкретно вызывает возмущение общественности в этом законопроекте? Сама суть этого закона то, что он подрывает европейские перспективы Грузии, стремление на Запад, организации гражданского общества и неправительственные организации. Законопроект, направленный на ограничение деятельности гражданского общества и неправительственного сектора, на самом деле имеет более злые намерения, которые могут коренным образом изменить внешнеполитическую траекторию Грузии, оттолкнув ее от Запада.

Закон, аналогичный российскому, жестко ограничивает финансирование групп гражданского общества из Европы и Соединенных Штатов, объявляя их «иностранными агентами». Кроме того, страны Запада, которые традиционно помогали и поддерживали Грузию, в законопроекте названы врагами. В то же время Россия, которая продолжает оккупировать 20% грузинских территорий, даже не упоминается.

Эта действительно напоминает ситуацию, возникшую в России в 2012 году после принятия поправок к Федеральному закону «О некоммерческих организациях», ознаменовавшуюся в конечном итоге закрытием СМИ и НПО, и тюремными сроками для «иностранных агентов». А совсем недавно Государственная Дума запретила российским гражданам, признанным иностранными агентами, участвовать в выборах.

Вопрос: Правящая партия настаивала на принятии этого законопроекта. Почему правящая партия так непреклонна, несмотря на сопротивление общественности? Что этот Закон даст властям Грузии?

Ответ: Закон был принят сегодня, 14 мая. Решимость правительства «Грузинской мечты» (ГМ) принять этот закон отражена в его действиях и заявлениях на протяжении многих лет. Это дает им юридический инструмент для того, чтобы вытеснить Запад и на долгие годы изменить направление внешней политики Грузии, что в конечном итоге приведет к превращению Грузии в консолидированный авторитарный режим, чему НПО и ОГО (Организации Гражданского Общества) пытались помешать, сдерживая правительство.

Наряду с риторикой грузинского правительства, направленной на демонизацию оппозиции и НПО/ОГО, их необоснованная критика западных партнеров Грузии, а также похвала, исходящая от Кремля и российских пропагандистских кругов, отражает фундаментальное изменение внешнеполитических приоритетов грузинского правительства.

Каким бы странным это ни казалось несмотря на то, что, согласно недавнему опросу, почти восемьдесят% грузин выступают за интеграцию с НАТО и ЕС, руководство Грузии пошло другим путем, переняв язык и правовые инструменты России, из-за чего сотни тысяч грузин вышли на улицы в знак протеста против принятия этого закона.

Тот факт, что правительство «Грузинской мечты» всегда было популистской силой и никогда не шло против воли грузинского народа, свидетельствует об опасениях «Грузинской мечты» и неформального правителя Грузии Бидзины Иванишвили, что они могут проиграть выборы. Чтобы этого не произошло, им необходимо ограничить работу ОГО и НПО, которые зачастую финансируются западными партнерами Грузии.

Вопрос: Почему этот закон называют «российским»? Противная сторона утверждает, что аналогичный законопроект был принят в 1938 году в США, и в разное время во многих странах Европы. Сейчас же США и Запад осуждают Грузию за этот шаг. В чем причина?

Ответ: Причина, по которой он называется российским законом, во многом связана с его природой и структурой, и тот факт, что ГМ называет его похожим на американскую версию этого закона, является абсолютной ложью. Историческая подоплека и целевая аудитория Закона об иностранных агентах в США (FARA) и недавно вновь введенного Закона об иностранных агентах в Грузии различны.

В 1938 году Конгресс США принял FARA для борьбы с консалтинговыми и лоббистскими компаниями, которые поддерживали нацистский режим в Германии. Это постановление также было принято из-за опасений советских шпионов.

С другой стороны, ГМ, которая поддерживает грузинский закон об иностранных агентах, ссылается исключительно на финансирование неправительственных организаций в Грузии из США и ЕС в качестве основания для определения «иностранных агентов» в Грузии. Де-факто, ЕС и США были отнесены к той же категории, что и нациств в США.

Даже вчерашнее заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе высветило отношение грузинского правительства к Западу. В своем заявлении премьер-министр сказал: «Грузия не подчинится указаниям из-за рубежа в советском стиле», имея в виду Запад.

То, как в уставах FARA и иностранных агентов Грузии дается определение понятию «иностранный агент», является основным и наиболее существенным юридическим различием между ними. Согласно грузинскому законодательству, иностранным агентом является любое некоммерческое юридическое лицо, которое получает более 20% своего финансирования от «иностранной державы», что может относиться как к правительствам, так и к организациям, фондам и частным лицам, за исключением религиозных организаций

Однако, согласно законодательству США, иностранным агентом является любое физическое лицо - юридическое или иное, - которое контролируется, руководит или представляет иностранную державу и работает в интересах этой страны.

Вопрос: Может ли этот шаг отрезать Грузии, кандидату в ЕС, путь к интеграции с Западом?

Ответ: Все больше экспертов и депутатов Европарламента говорят об этом. Действительно, существует серьезная вероятность того, что лица, принимающие решения в ЕС, могут пересмотреть свои отношения с Грузией.

Ведущие депутаты Европарламента требуют аннулирования статуса Грузии как кандидата в ЕС, рассмотрения вопроса о помощи ЕС государственному бюджету Грузии и углубленной оценки выполнения Грузией девяти шагов, изложенных Европейской комиссией для начала переговоров о членстве в ЕС в письме Джозефу Боррелю от 7 мая. Более тридцати видных депутатов Европарламента от различных политических фракций в Европейском парламенте подписали это письмо. Таким образом, существует реальная возможность того, что известный нам путь интеграции Грузии в Западную Европу будет подорван.

Вопрос: Что изменится или что может произойти в Грузии после принятия закона?

Ответ: Итоги октябрьских выборов в Грузии и принятие этого закона существенно повлияют на внутреннюю динамику Грузии и на ситуацию в регионе Южного Кавказа, поскольку ГМ стремится одержать столь необходимую победу, которая изменит направление внешней политики страны в интересах Кремля.

Поскольку Грузия сталкивается с изоляцией и рискует полностью попасть под влияние России, и нацеливаясь на НПО, ОГО и критиков правительства будет подавлять остатки инакомыслия, превращаться в консолидированный авторитарный режим.

В конце апреля Бидзина Иванишвили, являющийся основателем и реальной силой, стоящей за «Грузинской мечтой», удвоил уже существующий антизападный нарратив, объявив на проправительственном митинге о серьезных изменениях во внешней политике Грузии и пригрозил оппозиции политическими репрессиями.

В своей речи, которая полностью повторяет кремлевский месседж, неформальный правитель Грузии демонизировал грузинские организации гражданского общества/НПО, ЕС, США и Запад в целом, назвав их внешними врагами и обвинив их во всех трудностях и войнах в Грузии и Украине.

Он также выступил с утверждением, что Запад планирует государственный переворот, чтобы свергнуть существующее правительство и подтолкнуть Грузию к войне с Россией, и именно поэтому он выступает за принятие закона «О прозрачности иностранного влияния». И поскольку этот закон был принят сегодня, 14 мая, на третьем и окончательном слушании, нам следует ожидать все новых и новых репрессий в отношении его политических и идеологических противников «Грузинской мечты».

Вопрос: По мнению экспертов, за происходящим стоит Россия. С принятием этого закона западные организации и прозападно настроенные люди в Грузии будут подвергаться давлению. Вместо этого правящая партия Грузии останется у власти на более длительный период времени под гарантии России. И есть даже версии, что проблема Абхазии и Южной Осетии может быть решена. Если закон не будет принят, суверенитет Грузии окажется под угрозой, и в регионе может даже возникнуть ситуация, аналогичная российско-украинским отношениям. Даже если произойдет смена власти, Грузия не сможет выйти из этой ситуации. Как вы думаете, насколько эти идеи близки к истине?

Ответ: Вполне справедливо и логично утверждать, что именно Россия стоит за развитием ситуации с законом об иностранных агентах в Грузии. На это указывает множество обстоятельств, например, тот факт, что единственными, кто одобряет этот закон, являются российские правительственные чиновники и пропагандисты. В конце концов, в их интересах вытеснить Запад из Грузии, сделав ее своим плацдармом на Южном Кавказе.

Нацеливаясь на политических оппонентов и коренным образом меняя политический ландшафт в Грузии, «Грузинская мечта» будет оставаться у власти в течение очень длительного периода времени, и в этих условиях не исключены сговоры по поводу оккупированных территорий Грузии, Абхазии и Самачабло (также известных как Южная Осетия) и решения их проблем. в целом, поскольку эта версия имеет под собой определенные основания, учитывая, что связанный с Кремлем бизнесмен Давид Хидашели и влиятельный политик Гия Вольски из ГМ, встретились в Тбилиси и обсудили вопросы, касающиеся оккупированных территорий Грузии.

Тезис о том, что если этот закон не будет принят, суверенитет Грузии окажется под угрозой и в регионе может даже возникнуть ситуация, подобная российско-украинским отношениям, - это то, о чем постоянно твердит «Грузинская мечта», нагнетая страх. Они надеются, что с помощью этого тезиса они смогут оправдать не только принятие этого закона, но и неоказание поддержки Украине, а также неприсоединение к режиму санкций против России.

ГМ часто повторяет нарратив Кремля о том, что «Запад хочет открыть второй фронт с Россией в Грузии».

Поэтому, хотя я и считаю, что Россия, униженная в Украине, могла бы искать альтернативные цели, чтобы одержать свою «маленькую победу» где-нибудь в другом месте и «не потерять лицо». И мне не кажется реалистичным утверждение о том, что, если закон «О прозрачности иностранного влияния» не будет принят, то реализуется вышеупомянутый сценарий.