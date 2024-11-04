Суд отказал Игбалу Абилову в переводе под домашний арест
В Сабаильском районном суде Баку 4 ноября состоялось рассмотрение ходатайства о переводе талышского исследователя Игбала Абилова под домашний арест.
Однако следственный орган выступил против этого, сообщила журналистам адвокат Ровшана Рагимова.
По ее словам, позиция стороны обвинения основывалась на общих рассуждениях о том, что, оставаясь на свободе Абилов может «воздействовать на ход следствия» и т.д.
Защита не согласна с решением суда и подаст апелляцию.
* *Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам. Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.
В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.
Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным.
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